La posible alineación de Tigres para recibir a Chivas en los cuartos de final del Clausura 2026

Guido Pizarro define ajustes obligados para los felinos de cara al duelo de ida ante el Rebaño en el Estadio Universitario

Ozziel Herrera y Joaquim Pereira serán baja para los universitarios | Imago 7

Tigres ajustará su alineación para la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 ante Chivas. El equipo dirigido por Guido Pizarro llega al partido del sábado 2 de mayo, a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, con la necesidad de sostener su rendimiento como local, en una eliminatoria que abre en casa tras haber finalizado en la séptima posición con 25 puntos.

La preparación del conjunto felino para este primer capítulo de la Liguilla está marcada por dos ausencias relevantes. Ozziel Herrera y el defensor brasileño Joaquim Pereira no estarán disponibles para el duelo ante el Rebaño, situación que obliga a modificar la estructura defensiva, en un partido que exige solidez ante uno de los mejores ataques del torneo.

En la portería, Nahuel Guzmán se mantendría como titular indiscutible para el compromiso en San Nicolás de los Garza. El arquero argentino será clave en una serie donde Tigres buscará mantener el control desde la ida, especialmente ante un rival que terminó la fase regular como segundo lugar con 36 puntos y que ha mostrado capacidad ofensiva constante.

La línea defensiva presentará ajustes obligados. Jesús Garza ocuparía el lateral derecho, mientras que el bloque central estaría conformado por Rómulo Zwarg y Jesús Angulo, con Francisco Reyes por el costado izquierdo. La ausencia de Joaquim modifica la zaga habitual.

En el mediocampo, Guido Pizarro apostaría por la continuidad. Los uruguayos Fernando Gorriarán y César Araujo se perfilan como el doble pivote para controlar el ritmo del partido, acompañados por Diego Lainez por derecha y Ángel Correa por izquierda. Este sector será determinante para sostener la posesión y limitar las transiciones del conjunto visitante.

El ataque felino estaría encabezado por Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre, dupla que ya mostró efectividad ante Chivas en la jornada 11 del Clausura 2026, cuando Tigres se impuso 4-1 en el mismo escenario.

Portero: Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán Defensas: Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes

Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes Mediocampistas: Diego Lainez, Fernando Gorriarán, César Araujo, Ángel Correa

Diego Lainez, Fernando Gorriarán, César Araujo, Ángel Correa Delnatero: Juan Brunetta, Rodrigo Aguirre

El contexto de la serie añade presión al encuentro. Tigres necesita hacer valer su localía ante un rival que terminó la fase regular con mejores números, que llega debilitado por las cinco bajas en la convocatoria de la selección mexicana. La alineación y los ajustes obligados por bajas marcan el punto de partida para un duelo que definirá el rumbo de la eliminatoria desde el Volcán.

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