Cristiano Ronaldo, Messi y otras leyendas que parecían intocables, pero fueron castigadas por sus equipos

La sanción de Portugal a Cristiano revive episodios en los que clubes y selecciones antepusieron la disciplina al peso de sus figuras

Messi, Cristiano y Cantona, entre los sancionados históricamente | Claro Sports

La Federación Portuguesa de Fútbol sancionó a Cristiano Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección durante la Fecha FIFA de octubre. La resolución determinó que el capitán incurrió de forma intencional en una infracción disciplinaria.

El procedimiento surgió después del conflicto entre ‘CR7’ y el seleccionador Jorge Jesus. De acuerdo con la versión publicada por el jugador, el entrenador le comunicó que tendría 30 minutos ante Noruega el pasado 27 de septiembre, pero el atacante calentó durante buena parte del segundo tiempo y no ingresó. Cristiano sostuvo además que Jesus se comprometió a explicar públicamente lo ocurrido y que tampoco respetó ese acuerdo, por lo que decidió dejar la concentración. En su comunicado del 6 de octubre reconoció que su salida fue equivocada, pidió disculpas a compañeros y aficionados y aceptó que la Federación evaluara sus actos.

El episodio incorpora al portugués a una lista de futbolistas cuyo peso deportivo no evitó una medida interna. A lo largo de distintas épocas, capitanes, campeones del mundo y referentes de clubes fueron separados, suspendidos o enviados fuera de una concentración por decisiones vinculadas con indisciplina, conflictos con entrenadores o incumplimientos de las normas. El propio Cristiano ya había atravesado un proceso similar durante su segunda etapa en Manchester United.

Cristiano Ronaldo y el castigo del Manchester United tras abandonar el partido ante Tottenham

En octubre de 2022, Cristiano Ronaldo afrontaba su segunda temporada desde el regreso a Manchester United, club en el que había construido una parte central de su carrera. El delantero terminó sus dos etapas en Old Trafford con 145 goles en 346 partidos, pero su relación con Erik ten Hag entró en un punto de ruptura durante el triunfo por 2-0 sobre Tottenham. El portugués se negó a ingresar como suplente en los minutos finales y abandonó el estadio antes del silbatazo.

Ten Hag respondió al dejarlo fuera de la convocatoria para visitar al Chelsea y separarlo temporalmente de los entrenamientos del primer equipo. El técnico explicó que buscaba mantener los mismos estándares para toda la plantilla, sin importar la trayectoria de cada futbolista. Ronaldo volvió después a la actividad, pero aquella medida confirmó que su condición de leyenda y principal figura mediática no lo colocaba por encima de las reglas internas.

La relación terminó semanas después de una entrevista en la que Cristiano cuestionó la dirección del club y aseguró que no respetaba a Ten Hag. El 22 de noviembre de 2022, Manchester United anunció la finalización anticipada de su contrato por mutuo acuerdo y con efecto inmediato. Así concluyó una segunda etapa iniciada en 2021 y marcada, durante sus últimos meses, por la reducción de sus minutos, la salida anticipada ante Tottenham y el conflicto público con el entrenador.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Lionel Messi y la suspensión del PSG por su viaje a Arabia Saudita

Lionel Messi también recibió un castigo institucional durante su etapa con Paris Saint-Germain. En mayo de 2023, el argentino viajó a Arabia Saudita para cumplir un compromiso comercial, pero lo hizo sin autorización en una fecha en la que debía entrenarse. El cuerpo técnico había modificado la planificación después de la derrota por 3-1 contra Lorient, por lo que la ausencia del campeón del mundo derivó en la apertura de un procedimiento interno.

El PSG suspendió a Messi durante dos semanas, periodo en el que quedó fuera de los entrenamientos colectivos y de los partidos oficiales. El argentino publicó después un video para explicar que esperaba un día libre, como había ocurrido en semanas anteriores, y ofreció disculpas a sus compañeros y a la institución. La medida llegó durante la recta final de su contrato y meses después de conquistar el Mundial de Qatar con Argentina.

⚽️🔛 Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

Eric Cantona y los ocho meses fuera tras la patada a un aficionado

El 25 de enero de 1995, Eric Cantona era una de las principales figuras del Manchester United que peleaba por defender el título de liga. Durante la visita al Crystal Palace fue expulsado por una acción sobre Richard Shaw y, mientras caminaba hacia el vestidor, saltó la barrera publicitaria y golpeó con una patada a un aficionado que se había acercado a insultarlo. El incidente ocurrió en Selhurst Park y convirtió un partido que terminó 1-1 en un proceso deportivo y judicial contra el francés.

Manchester United suspendió a Cantona por el resto de la temporada y le aplicó una multa; posteriormente, la Federación Inglesa extendió la inhabilitación hasta el 30 de septiembre de 1995, cerca de ocho meses sin disputar partidos oficiales. Una condena inicial de dos semanas de prisión fue sustituida en apelación por 120 horas de servicio comunitario. Sin su delantero, el United terminó un punto detrás del Blackburn Rovers en la liga y perdió la final de la FA Cup ante Everton.

Roy Keane y su expulsión de Irlanda antes del Mundial 2002

Roy Keane era el capitán y principal referente de Irlanda antes del Mundial de Corea-Japón 2002, pero nunca llegó a disputar el torneo. Durante la concentración previa en Saipán, el mediocampista cuestionó las instalaciones, el estado del campo, la organización de los entrenamientos y la preparación dispuesta por la federación. La situación terminó en una discusión con el seleccionador Mick McCarthy frente al resto del plantel.

McCarthy, respaldado por la Asociación de Fútbol de Irlanda, decidió apartar a Keane y enviarlo de regreso a casa a pocos días del debut mundialista. Irlanda disputó la competencia sin su capitán, superó la fase de grupos y quedó eliminada por España en octavos de final mediante una tanda de penaltis. El caso mostró que una selección podía excluir a su futbolista de mayor peso en plena preparación para un Mundial, el mismo principio que años después alcanzaría a otras figuras.

Las leyendas que fueron castigadas | Claro Sports

Nicolas Anelka y la expulsión de Francia durante el Mundial de 2010

Nicolas Anelka llegó a Sudáfrica 2010 como delantero titular de Francia, pero su participación terminó después de la derrota de 2-0 ante México del 17 de junio. Durante el descanso sostuvo un enfrentamiento verbal con el seleccionador Raymond Domenech y, tras negarse a ofrecer la disculpa pública solicitada, fue expulsado de la concentración. La decisión provocó una crisis interna: los futbolistas franceses se negaron a entrenar en respaldo de su compañero, episodio que marcó la eliminación del equipo en la fase de grupos.

La Federación Francesa de Fútbol llevó el caso ante su comisión disciplinaria y el 17 de agosto de 2010 suspendió a Anelka durante 18 partidos internacionales. El atacante no volvió a jugar con Francia: el encuentro frente a México quedó registrado como su última aparición y cerró su trayectoria con 69 partidos y 14 goles con la selección absoluta. La extensión del castigo convirtió una expulsión mundialista en la medida que terminó de manera definitiva con su carrera internacional.

Karim Benzema y los cinco años y medio fuera de la Selección Francesa

Karim Benzema fue declarado no seleccionable por Francia el 10 de diciembre de 2015, cuando ya era uno de los principales delanteros del Real Madrid. La Federación Francesa tomó la medida mientras se desarrollaba el procedimiento judicial relacionado con Mathieu Valbuena y justificó la exclusión por sus posibles efectos sobre la imagen de la institución y la cohesión del vestuario. No se estableció un número específico de partidos: el atacante quedó apartado “hasta nueva orden”.

La medida se extendió durante aproximadamente cinco años y medio, periodo en el que Benzema quedó fuera de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Rusia 2018, conquistado por Francia. Didier Deschamps finalmente lo reincorporó en mayo de 2021 para disputar la Eurocopa, y el delantero reconoció que había atravesado una ausencia prolongada antes de recuperar su lugar. A diferencia de Anelka, su caso no fue una suspensión disciplinaria numerada, sino una exclusión federativa que se mantuvo durante dos grandes torneos.

Cuauhtémoc Blanco y la exclusión de México para el Mundial de Alemania 2006

Cuauhtémoc Blanco quedó fuera de la convocatoria de México para Alemania 2006, pese a su condición de referente del América y a su experiencia en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Ricardo La Volpe no incluyó al atacante en la lista definitiva, después de una relación marcada por diferencias desde la etapa del entrenador en el club azulcrema. El caso debe entenderse como una exclusión técnica y no como una suspensión formal, porque no existió una resolución disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.

La Volpe explicó años después que su decisión respondió a la estructura de juego que había diseñado para la selección y sostuvo que el sistema estaba por encima de cualquier individualidad. La ausencia de Blanco fue interpretada durante años como un veto derivado de la relación entre ambos, pero el entrenador mantuvo públicamente el argumento deportivo: consideraba que el futbolista no encajaba en su modelo. México avanzó a octavos de final y fue eliminado por Argentina, mientras el ‘Cuauh’ regresó al Tricolor en el siguiente proceso mundialista.

MÁS INFORMACIÓN: El día que Cuauhtémoc Blanco inmortalizó la Cuauhtemiña en un México vs Corea

Carlos Tévez y el conflicto con Roberto Mancini en Manchester City

Carlos Tévez era uno de los goleadores y referentes del Manchester City cuando protagonizó un conflicto con Roberto Mancini durante la derrota de 2-0 ante Bayern Munich, el 27 de septiembre de 2011, por la Champions League. El técnico afirmó que el argentino se había negado a ingresar como sustituto; Tévez sostuvo posteriormente que estaba dispuesto a jugar, pero que no quería continuar calentando después de haberlo hecho durante varios minutos. Mientras investigaba lo sucedido, el club lo suspendió por un máximo de dos semanas, sin posibilidad de entrenar con el plantel ni ser convocado.

La investigación interna determinó que Tévez había incumplido cinco obligaciones contractuales y el City le impuso una multa equivalente a cuatro semanas de salario, además de considerar cumplida la suspensión de dos semanas. El conflicto se prolongó cuando el delantero regresó a Argentina sin autorización y permaneció alejado de sus funciones durante tres meses. En febrero de 2012 volvió a Manchester, ofreció una disculpa pública, retiró su apelación y comenzó un programa físico para reincorporarse al primer equipo.

Kylian Mbappé y el PSG: apartado durante la disputa por su contrato

Finalmente tenemos el caso de Kylian Mbappé, quien era el máximo goleador histórico y la principal figura del Paris Saint-Germain cuando quedó fuera de la gira de pretemporada por Japón y Corea del Sur en julio de 2023. El conflicto comenzó después de que el atacante comunicara que no activaría la extensión opcional de su contrato hasta 2025, por lo que podía terminar su vínculo en junio de 2024 y marcharse sin dejar una transferencia. El PSG respondió excluyéndolo de la expedición asiática y enviándolo a trabajar con el grupo de jugadores que no formaban parte de los planes inmediatos.

La medida fue una herramienta de presión contractual y no una sanción por indisciplina dentro del campo. Mbappé se perdió la gira y tampoco fue utilizado en el empate inicial de la Ligue 1 contra Lorient, que observó desde la tribuna. El 13 de agosto de 2023, el PSG anunció su reincorporación a los entrenamientos del primer equipo después de mantener conversaciones que calificó como constructivas y positivas.