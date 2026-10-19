Un calendario patas arriba: todos los partidos pendientes de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Los duelos pendientes equivalen a más de una jornada, pero la buena noticia es que el calendario estaría al día antes de finalizar octubre.

Diseño sobre Lucas González y Alberto Gamero. – Vizzor Image.

El calendario desactualizado ya se volvió un hábito en el fútbol colombiano. Desde hace años, el aplazamiento de partidos hace complicado revisar el panorama real de cada uno de los equipos en su objetivo de avanzar a las siguientes instancias. Más allá de la afectación común, esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II tuvo complicaciones mayores por cuenta del terremoto que azotó al país el pasado 10 de agosto.

De a poco, el paso de las semanas ha venido desatrasando el desarrollo de la competencia, pero todavía queda bastante por completar. Se trata de un total de 13 partidos pendientes, que es equivalente a más de una jornada. Actualmente, se está jugando la fecha 15, lo cual da entender que que solamente los equipos que ya hayan jugado 14 encuentros como mínimo son los que van al día. No obstante, tampoco es exactamente así.

A día de hoy, el único equipo que está virtualmente al día es Millonarios, aunque de manera algo desorganizada. Tiene los 15 juegos disputados que marca el calendario porque adelantó el duelo correspondiente a la jornada 18 frente a Santa Fe hace un par de meses. No obstante, tiene pendiente el partido de la fecha 13 frente a Once Caldas, donde se originó todo el escándalo con Sencia y su pésima administración del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este encuentro será este martes, 20 de octubre.

A la fecha de la publicación de este artículo, 19 de octubre, los equipos más relegados en su cronograma son Atlético Nacional y Deportivo Pasto, ambos con 12 jugados. El Verdolaga toma ese hecho a favor pensando en la posibilidad del liderato y de la ventaja deportiva, mientras que el Volcánico ya está al borde de la eliminación y se encomienda a un milagro.

La buena noticia en medio de todo es que Dimayor espera dejar completamente al día la programación antes de que finalice octubre. Eso es, básicamente, en el transcurso de la siguiente semana. No se puede asegurar completamente que eso vaya a ser así, pues ya se han visto antes los cambios constantes sobre la marcha, pero, en teoría, la jornada 17 ya debería tener a todos los equipos parejos.

Esto último sobra bastante relevancia para saber cómo está el panorama real del certamen liguero, calcular las opciones de clasificación para cada escuadra y proyectar el umbral de clasificación. Por ahora, al ser un campeonato de 19 fechas, se intuye que lo que necesitará el equipo que clasifique de octavo serán 29 puntos. Este número no es fijo y puede variar según los resultados que se vayan presentando.

Toda la explicación hecha hasta ahora se quedaría corta si no se incluye lo más importante: el listado de partidos pendientes. A continuación, se presentará todo lo que está postergado en una organización por la jornada correspondiente. También se incluirá el dato de las fechas que aparecen programadas por Dimayor, pero es necesario mirar cada uno de los encuentros, pues no van en orden de lo más antiguo a lo más reciente.

Partidos pendientes de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

* Actualizado al 18 de octubre.

Jornada 5

Cúcuta Deportivo vs Águilas Doradas | martes, 27 de octubre, 6:00 p.m.

Boyacá Chicó vs Junior | martes, 27 de octubre, 8:05 p.m.

Once Caldas vs Alianza | miércoles, 28 de octubre, 6:00 p.m.

Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín | miércoles, 28 de octubre, 8:05 p.m.

América de Cali vs Fortaleza | jueves, 29 de octubre, 6:15 p.m.

Atlético Nacional vs Santa Fe | jueves, 29 de octubre, 8:30 p.m.

Deportivo Pereira vs Jaguares | viernes, 30 de octubre, 6:00 p.m.

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto | viernes, 30 de octubre, 8:05 p.m.

Jornada 7

Santa Fe vs Jaguares | miércoles, 21 de octubre, 8:20 p.m.

Jornada 9

Llaneros vs Deportivo Cali | miércoles, 21 de octubre, 6:15 p.m.

Jornada 13

Millonarios vs Once Caldas | martes, 20 de octubre, 8:30 p.m.

Jornada 14

Atlético Nacional vs Deportivo Pasto | jueves, 22 de octubre, 8:00 p.m.

Santa Fe vs Atlético Bucaramanga | lunes, 26 de octubre, 8:05 p.m.

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