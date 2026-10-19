James Rodríguez, de regreso a su natal Cúcuta: visita inédita con Atlético Nacional

El creativo es la principal novedad del ‘Verdolaga’. Jugará por primera vez en la ciudad donde nació, frente al rival con el que debutó como profesional.

James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional | Vizzor

Atlético Nacional va en búsqueda del liderato. El ‘Verdolaga’ aún depende de sí mismo para asaltar la cúpula del campeonato, ya que todavía debe partidos para ponerse al día en el calendario. A Lucas González le salió la rotación del pasado fin de semana, exactamente el sábado, tras derrotar con goleada al Boyacá Chicó en Tunja.

Sin ningún contratiempo, el equipo antioqueño sacó mano de la cantera para hacer la tarea y ponerle más presión al América de Cali. La noticia va en que, si gana su próximo partido, podría escalar al primer puesto en la tabla de posiciones. No será un reto fácil, ya que visitará suelo fronterizo para buscar los tres puntos contra el Cúcuta Deportivo.

El ‘Motilón’, más que vivo por un lugar en los ocho y con la mira puesta en salvar la categoría, buscará atravesarse en el camino del cuadro verde. Será un duelo emotivo con pitazo inicial para este martes 20 de octubre a las 6:30 p.m. (hora COL). Claro está que hay un ingrediente que le añade más emotividad al partido: el retorno de James Rodríguez a su ciudad natal.

James Rodríguez viaja a su natal Cúcuta

No van jugadores de la talla de Franco Armani, Elías Cabrera o Edwin Cardona, esto producto de la rotación que viene haciendo González. Sin embargo, el turno será para James Rodríguez de pisar el General Santander con sentimientos encontrados. Sí se ha medido ante el ‘Motilón’ cuando formó parte del Envigado FC, pero nunca en el recinto de los rojinegros.

De hecho, para más coincidencia, James debutó a la edad de 14 años frente al Cúcuta el 21 de mayo de 2006. Ese duelo se disputó en el Polideportivo Sur del Valle de Aburrá, por lo que tendrá su primer duelo oficial en la ciudad natal. A pesar de que nació en la capital nortesantandereana, vivió su infancia en Ibagué y allí hizo sus primeros pasos en el fútbol.

Presentamos nuestra lista de convocados y el reporte médico para viajar a Cúcuta, donde jugaremos por la fecha 15 de Liga. #VamosTodosJuntos https://t.co/LMtAaoJPMf — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 19, 2026

Se espera plaza llena en el General Santander. Faltando un día, el club cucuteño confirmó que se agotó la boletería en la tribuna de oriental, mientras que restan unas pocas entradas disponibles para norte, sur y occidental. Según las autoridades, no hay acceso para la hinchada visitante en el estadio.

James llega en un momentazo trascendental. Cumplirá la cita con sus orígenes, en el máximo recinto futbolero de la ciudad que lo vio nacer. A pesar de la distancia con Cúcuta, retornará frente a la hinchada paisana que apoyará al otro bando, pero no dejará de reconocer la presencia de un ‘crack’ histórico para el fútbol de su ciudad como James Rodríguez.

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