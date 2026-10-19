Antigua GFC vs Xelajú MC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Xelajú MC por la jornada 15 del Torneo Clausura de Guatemala.

Antigua GFC vs Xelajú MC, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Antigua GFC vs Xelajú MC! Ambos equipos se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los coloniales buscarán una victoria que les permita alcanzar el primer puesto de la clasificación, mientras que los Superchivos intentarán sumar tres puntos como visitantes para acercarse a la zona de clasificación a la fase final.

Antigua GFC llega a este encuentro después de igualar 1-1 frente a Deportivo Guastatoya en la jornada anterior. El conjunto colonial se ubica en la tercera posición con 26 puntos, luego de conseguir ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas en 14 partidos. Con 25 goles a favor y 20 en contra, el equipo intentará aprovechar su localía para alcanzar las 29 unidades y superar al actual líder del campeonato.

Por su parte, Xelajú MC viene de derrotar 2-1 a Deportivo Malacateco y buscará conseguir su segunda victoria consecutiva. Los Superchivos ocupan el séptimo lugar con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y cinco derrotas. El conjunto visitante registra 27 tantos convertidos y 17 recibidos, y necesita sumar para acercarse a los seis primeros puestos de la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Xelajú MC hoy domingo 18 de octubre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Xelajú MC será el lunes 19 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Pensativo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Antigua GFC vs Xelajú MC para la jornada 15, al momento

Antigua GFC y Xelajú MC no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Luis Morán, Suhander Zúñiga, Alexander Robinson (C), Juan Carbonell, José Gálvez, José Espinoza, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, William Fajardo, Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia

: Luis Morán, Suhander Zúñiga, Alexander Robinson (C), Juan Carbonell, José Gálvez, José Espinoza, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, William Fajardo, Agustín Maziero. : Mauricio Tapia Xelajú MC: Rubén Silva, Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan, Yilton Díaz, Juan Cardona (C), Elmer Cardoza, Antonio López, Harim Quezada, Óscar de León. DT: Roberto Hernández

Antecedentes del Antigua GFC vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Xelajú MC:

23 de septiembre de 2026 | Xelajú MC 4-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

15 de marzo de 2026 | Xelajú MC 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

25 de enero de 2026 | Antigua GFC 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

11 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Xelajú MC | Torneo Apertura

8 de diciembre de 2025 | Xelajú MC 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

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