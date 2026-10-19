¡Randal Willars lanza el aviso! El mexicano quiere el oro mundial en Budapest 2027 y la plaza olímpica

El clavadista mexicano viene de una temporada con cinco medallas y hasta 570 puntos en plataforma individual

Randal Willars ya saborea el oro rumbo al Mundial de Budapest 2027. OLI SCARFF/AFP

Tras un gran inicio de ciclo olímpico, en el que logró hasta 570 puntos en una final de plataforma individual, el clavadista mexicano Randal Willars buscará ganar su primer oro mundial en la prueba durante Budapest 2027 y, con ello, obtener también la plaza olímpica para Los Angeles 2028.

“Quiero ganar el Mundial el siguiente año y los Juegos Panamericanos. Ya voy saboreando el oro; el Mundial pasado fue el bronce y este año estuve a dos o tres puntos de la Super Final de la Copa del Mundo por el oro. Ahí voy, cada vez más cerca, entonces estoy seguro de que el siguiente año puedo ganar el oro”, aseveró en entrevista con Claro Sports.

El talento que Randal ha mostrado en las fosas de clavados del mundo no pasó inadvertido. El mexicano fue uno de los cinco nominados por World Aquatics al reconocimiento como atleta del año 2026, un hecho que lo sorprendió y, a la vez, le da confianza para seguir preparándose y mantener su nivel, pues en la pelea por el galardón también aparecen tres atletas chinos y otro mexicano.

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“Me pone contento y muy orgulloso que World Aquatics me reconozca como uno de los atletas candidatos a ser el mejor atleta del año. Siempre te pone contento, te da mucha satisfacción; es como ver el esfuerzo y la dedicación. El poder representar a México es muy importante para mí. Que, además de China, solo estemos mexicanos nominados a este premio, pues qué mejor”, explicó el tijuanense.

Randal iniciará la temporada en febrero, durante la primera fecha de la Copa del Mundo en Montreal. Mientras tanto, pule cada una de las armas que este año lo llevaron a conquistar cinco preseas en el circuito internacional, además de dos medallas de oro en su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

“Excepto una, en todas las finales en las que competí pude pasar de los 500 puntos. Siempre el objetivo es pasar de los 500 puntos; es el año en el que más veces los he superado. Entonces, eso fue un gran logro para mí y quiere decir que las cosas están saliendo muy bien”, dijo el clavadista de 24 años.

Willars Valdez debutó en una justa olímpica en Paris 2024, donde, junto a Kevin Berlín, terminó en el cuarto lugar de la plataforma de 10 metros sincronizados, mientras que en la prueba individual fue quinto. En aquella competencia tuvo algunas fallas en el clavado de cuatro vueltas y media hacia el frente en posición B, un salto que sigue siendo el único de esas características que tiene registrado en su lista de ejecuciones.

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“Tengo buen tiempo para hacer una buena preparación. Debo estar desde el principio del año ya muy fuerte y, ahora sí, poder mantener ese nivel a lo largo de todo el año, que va a ser un año muy pesado. Entonces, justamente esta preparación es muy importante para el siguiente año poder estar bien”, acotó.