Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Atlético Nacional por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Este compromiso estaba aplazado desde la primera jornada y llegó la hora de ponerse al día en el calendario.
Las afectaciones al cronograma de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II estuvieron presentes desde el inicio. Solamente fue empezar con la primera jornada y ya un partido estaba aplazado, pero llegó la hora de ponerlo al día. Es el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, dos conjuntos que viven realidades bien diferentes y donde el Ajedrezado tiene mayor urgencia por escapar del descenso.
Alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Santiago Mera; Estiven Sarria, Alejanro Maya y Jacobo Pimentel. D.T.: John Jairo Gómez.
Alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, César Haydar, Néider Parra, Milton Casco; Yéicar Perlaza, Andrés Marín, Elías Cabrera; James Rodríguez, Nicolás Rodríguez y Kevin Parra. D.T.: Lucas González.
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¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este partido se jugará en el Estadio La Independencia de Tunja a las 3:00 p.m. de este sábado. La distribución de señales de televisión indica que se podrá ver únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa es vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó
- 11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo.
- 03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.
- 25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.
- 19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó.
- 15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza.
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Últimos cinco partidos de Atlético Nacional
- 14.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Independiente Medellín.
- 08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.
- 30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior.
- 26.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Chapecoense.
- 24.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios.