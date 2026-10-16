Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2026
Así jugarán los seleccionados de Colombia este fin de semana con sus respectivos clubes.
Los jugadores de la Selección Colombia regresan a tener partidos con sus respectivos clubes para afrontar una jornada llena de retos en las diferentes ligas del mundo. Los futbolistas convocados (últimamente) por Néstor Lorenzo buscarán mantener su ritmo de competencia y seguir sumando minutos, en una agenda que tendrá partidos clave tanto en el fútbol europeo como en otras competiciones. A continuación, repasamos los encuentros que disputarán los colombianos con sus equipos y cuándo será su próxima presentación.
Arqueros
- Álvaro Montero: con Boca Juniors este viernes 16 de octubre juega ante Talleres a las 7:30 p.m.
- Aldair Quintana: con Independiente del Valle juega el sábado 17 de octubre ante Macará a las 2:00 p.m.
- Kevin Mier: con Cruz Azul, el sábado 17 de octubre ante Juárez sobre las 10:10 p.m.
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Defensas
- Álvaro Angulo: con Pumas de México, este viernes 16 de octubre se enfrenta a Atalante a las 10:00 p.m.
- Dávinson Sánchez: con Galatasaray, visita al Genclerbirligi el sábado 17 de octubre a las 8:00 a.m.
- Daniel Muñoz: con Nottingham Forest el domingo 18 de octubre, recibe al Arsenal a las 10:30 a.m.
- Jhon Lucumí: con Juventus el domingo 18 de octubre ante Lazio a la 1:45 p.m.
- Edier Ocampo: con Vancouver Whitecaps el sábado 17 de octubre se enfrentará a Austin a las 9:30 p.m.
- Kevin Andrade: con Zenit de Rusia jugará el sábado 10 de octubre contra Krasnodar a las 7:30 a.m.
- Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica el viernes 16 de octubre a la 1:30 p.m.. contra Sporting Hasselt.
- Samuel Velásquez: con Atlético Nacional, el sábado 17 de octubre, visita al Boyacá Chicó a las 3:00 p.m.
Volantes
- Yaser Asprilla: con Girona, el domingo 18 de octubre a las 11:30 a.m. ante Andorra FC.
- Kevin Castaño: con Atlético Mineiro el sábado 17 de octubre ante Coritiba a las 4:30 p.m.
- Ríchard Ríos: con Al-Ittihad, hasta el martes 20, enfrenta a Al Ettifaq a partir de la 1:00 p.m.
- Gustavo Puerta: con Olympiacos el domingo 18 de octubre a las 9:00 a.m. ante Panetolikos.
- Jhon Arias: con Palmeiras el sábado 17 de octubre a las 5:30 p.m. ante Paranaense.
- Daniel Arcila: con León de México juega el sábado 17 de octubre ante el América a las 7:00 p.m.
- Jhon Solís: con Birmingham juega el sábado 17 de octubre a las 9:00 a.m. ante QPR.
- Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, el sábado 17 de octubre, visita al Boyacá Chicó a las 3:00 p.m.
- Matías Orozco: con Castellón de España el sábado 17 de octubre ante Las Palmas a las 11:00 a.m.
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Delanteros
- Jáminton Campaz: con Rosario Central el sábado 17 de octubre a las 6:00 p.m. ante Atlético Tucumán.
- Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama el sábado 17 de octubre ante Sao Paulo a las 7:00 p.m.
- Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa, hasta el miércoles 21 de octubre ante el LASK a las 2:00 p.m.
- Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el sábado 17 de octubre a partir de las 5:30 p.m. ante Palmeiras.
- Camilo Durán: con Celtic de Escocia el domingo 18 de octubre ante Hearts.
- Óscar Perea: con América de México el sábado 17 de octubre ante León a las 8:00 p.m.