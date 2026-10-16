Conciertos en El Campín 2026: ¿se realizarán tras la polémica por la gramilla?

De Fonseca a Karol G, El Campín tiene varios conciertos previstos para lo que resta de 2026. ¿Se mantendrá la agenda tras la polémica por el césped?

Concierto de BTS en El Campín | Ana María Benito.

El Estadio El Campín de Bogotá atraviesa un nuevo debate por el estado de su gramilla y la realización de eventos musicales en medio de la temporada futbolística. El pasado 2 y 3 de octubre, el escenario recibió al grupo surcoreano BTS, que contó con un gran montaje para sus presentaciones. Sin embargo, una vez finalizaron los conciertos, surgieron dudas sobre las condiciones del césped para la disputa de partidos oficiales.

Aunque Sencia, operador del estadio, había señalado que se podría realizar el compromiso entre Millonarios y Once Caldas (13 de octubre, 10 días después del concierto), finalmente el encuentro tuvo que ser cancelado debido al mal estado de la cancha. La situación generó preocupación entre los aficionados y abrió una discusión sobre la convivencia entre el fútbol y el entretenimiento en uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

¿Fútbol o conciertos? El debate por el futuro de El Campín

La cancelación del partido puso sobre la mesa una pregunta que ahora genera opiniones divididas: ¿a qué actividad se le debe dar prioridad en El Campín? Mientras los conciertos representan una importante oferta de entretenimiento para la ciudad, el estadio también debe garantizar condiciones adecuadas para la competencia deportiva y la seguridad de los futbolistas.

La controversia llegó incluso al ámbito político y judicial. La veeduría ciudadana Vercontrol presentó una acción de tutela contra la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), vinculando también a Sencia y a la Secretaría Distrital de Ambiente. La solicitud busca suspender los espectáculos que requieran montajes sobre el césped hasta que exista una certificación técnica que garantice que la gramilla está en condiciones de recibir partidos. La decisión está pendiente de resolución judicial.

Entre los argumentos de la veeduría se encuentra que el deterioro de la cancha puede afectar derechos relacionados con la recreación, el deporte, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y el disfrute de un ambiente sano. Entretanto, la incertidumbre continúa alrededor de los eventos que ya están programados para los próximos meses, pues todavía no se ha definido si se mantendrán las fechas previstas o si habrá cambios en la agenda.

Seguimos de cerca la recuperación de la grama del estadio El Campín. 🏟️ Nuestro equipo técnico realiza seguimiento en terreno, mientras la interventoría revisa las medidas del plan de recuperación a cargo de Sencia y verifica el cumplimiento de las condiciones del contrato. Además, trabajamos de manera articulada con la Personería y la Contraloría de Bogotá, facilitando sus labores de vigilancia y control. En el IDRD seguiremos exigiendo resultados y verificando cada avance para que El Campín vuelva a ofrecer una cancha segura y en buenas condiciones para los equipos bogotanos, jugadores e hinchas. #AquíSíPasa, Bogotá, mi ciudad, mi casa. — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) October 15, 2026

Los conciertos que están programados en El Campín para lo que resta de 2026

El calendario de espectáculos cobra especial relevancia porque coincide con la fase decisiva de la Liga BetPlay, en la que Millonarios e Independiente Santa Fe buscan cumplir sus objetivos deportivos. La realización de nuevos conciertos podría generar dificultades en la programación de los encuentros y en el mantenimiento de la gramilla.

Estos son los conciertos y eventos musicales que, según la agenda suministrada, están programados en el Estadio El Campín para lo que resta de 2026:

Fonseca : sábado 24 de octubre de 2026.

: sábado 24 de octubre de 2026. Ryan Castro (Awoween) : sábado 31 de octubre de 2026.

: sábado 31 de octubre de 2026. Los Tigres del Norte : sábado 7 de noviembre de 2026.

: sábado 7 de noviembre de 2026. Megaland : viernes 20 de noviembre de 2026.

: viernes 20 de noviembre de 2026. Juntos de Nuevo | Misión Campín : sábado 21 de noviembre de 2026. El evento contará con Jeank Centeno, Hebert Vargas, Nelson Velásquez, Alex Manga, Binomio de Oro, Miguel Morales, Amín Martínez, Daniel Calderón y Los Gigantes, y Alex Martínez.

: sábado 21 de noviembre de 2026. El evento contará con Jeank Centeno, Hebert Vargas, Nelson Velásquez, Alex Manga, Binomio de Oro, Miguel Morales, Amín Martínez, Daniel Calderón y Los Gigantes, y Alex Martínez. Karol G: viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.

¿Qué pasará con los partidos de Millonarios y Santa Fe?

La programación de estos espectáculos plantea un desafío para las autoridades, el operador del estadio y los clubes bogotanos, especialmente por la necesidad de coordinar los montajes, desmontajes y trabajos de recuperación del césped con el calendario del fútbol profesional colombiano.

Por ahora, el futuro de los eventos programados dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes y de las garantías técnicas que se establezcan para el uso de la cancha. Mientras se resuelve la controversia, El Campín continúa en el centro de una discusión que busca determinar cómo pueden convivir los grandes espectáculos musicales y el fútbol sin comprometer las condiciones del escenario deportivo.

Te puede interesar