Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Once Caldas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Mientras el Poderoso le huye al riesgo de salir de los ocho, el cuadro de Manizales debe remontar camino para ilusionarse.

Independiente Medellín y Once Caldas, duelo clave por la clasificación.

Sigue la acción en la jornada 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Los equipos ya saben que les quedan pocos encuentros de la primera fase y que cualquier tropiezo podría costarles su presencia en los cuadrangulares semifinales. Independiente Medellín deberá ganar como local para no quedar en riesgo de salir del grupo de los ocho, mientras que Once Caldas está remando desde atrás para entrar a las posiciones de privilegio.

Alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Jaoquín Varela, Frank, Fabra; Esnéyder Mena, Dídier Moreno, Halam Loboa; Daniel Cataño, Carlos Lucumí y Yony González. D.T.: Luis Amaranto Perea.

Alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Felipe Castaño, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Andrés Colorado, Andrés Roa; Michael Barrios Felipe Gómez y Jefry Zapata. D.T.: Carlos Valencia.

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¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este partido se realizará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 8:10 p.m. de este sábado. Más gente podrá verlo, pues estará en el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Otra forma de acceder es vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín.

11.10.2026 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín.

05.10.2026 | Independiente Medellín 0-1 Santa Fe.

29.09.2026 | Independiente Medellín 1-1 Millonarios.

26.09.2026 | Junior 2-0 Independiente Medellín.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

09.10.2026 | Once Caldas 1-0 Llaneros.

04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas.

25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga.

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.

16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.

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