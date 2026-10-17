Cruz Azul y sus partidos ‘trampa’ en casa: el riesgo de enfrentar al último lugar de la Liga MX

El equipo de Joel Huiqui apenas ha ganado tres de sus seis encuentros como local en el Apertura 2026; hoy reciben a los Bravos de Juárez

Cruz Azul y los partidos ‘trampa’ que han frenado a la Máquina. | Claro Sports

El Cruz Azul de Joel Huiqui enfrenta este sábado 17 de octubre una prueba que, por la clasificación, parece favorable. La Máquina recibe a FC Juárez, último lugar del Apertura 2026, en la jornada 12 de la Liga MX. Sin embargo, los celestes ya dejaron escapar seis de 12 puntos en cuatro encuentros como locales ante Puebla, Atlante, Atlas y Santos, rivales frente a los que partían con la expectativa de conseguir la victoria.

Los llamados partidos ‘trampa’ se han convertido en uno de los problemas de Cruz Azul durante el torneo. Son encuentros que lucen accesibles por la posición del adversario, pero que terminan por complicarse dentro del campo. Pese a contar con uno de los planteles de mayor inversión del fútbol mexicano, el conjunto capitalino apenas consiguió dos victorias en esos cuatro compromisos, ambas con goles después del minuto 80.

La consecuencia se refleja en la clasificación. Cruz Azul ocupa el séptimo lugar con 17 puntos, pero podría tener 23 unidades si hubiera ganado esos cuatro partidos como local. Ese escenario hipotético lo colocaría en la pelea por el liderato, además de darle mayor margen de cara a la fase final del campeonato. La falta de resultados en estos encuentros limitó su capacidad de ascender posiciones, en una situación que hoy no pueden darse el lujo de permitirse, si desean mejorar su ubicación en la tabla.

Los cuatro partidos que le costaron puntos a la Máquina y el posible liderato

El primer aviso llegó en la jornada 2, cuando Cruz Azul recibió al Puebla. Los visitantes se adelantaron al minuto 28 y obligaron a los celestes a buscar la remontada. El equipo capitalino consiguió el triunfo 2-1 gracias a una anotación de Christian Ebere al minuto 82, resultado que evitó dejar puntos en casa frente a uno de los adversarios que aparecían como accesibles en el calendario.

Una jornada después, Atlante, recién ascendido a Primera División, expuso las dificultades de la Máquina. Los Potros visitaron el Estadio Azteca el 1 de agosto y se llevaron la victoria por 3-2, un resultado que representó la primera derrota de los celestes como locales en el campeonato y la primera de Joel Huiqui al mando del conjunto, tras remplazar a Nicolás Larcamón y obtener el título del Clausura 2026. El encuentro también abrió los cuestionamientos sobre la capacidad del equipo para imponer condiciones ante rivales que, en el papel, contaban con menos recursos.

La historia se repitió el 22 de agosto, durante la jornada 5. Atlas llegó a la capital y derrotó 2-0 a Cruz Azul, con lo que provocó que el conjunto cementero registrara su segundo descalabro en casa frente a uno de los adversarios considerados en este balance. Entre Atlante y los rojinegros, la Máquina dejó escapar seis puntos que ahora tienen un peso directo en su posición dentro de la tabla.

El cuarto antecedente ocurrió el 6 de septiembre, en la jornada 7, frente a Santos Laguna. Cruz Azul consiguió los tres puntos, pero necesitó prácticamente todo el encuentro para romper el empate. José Paradela marcó al minuto 89 y permitió el milagroso triunfo por 1-0, en otro compromiso que estuvo cerca de terminar sin victoria para los celestes ante el penúltimo lugar de la Liga MX (en ese momento), con un solo punto.

Resultados de Cruz Azul como local en el Apertura 2026

Jornada Partido Resultado Jornada 2 Cruz Azul vs Puebla 2-1 Jornada 3 Cruz Azul vs Atlante 2-3 Jornada 5 Cruz Azul vs Atlas 0-2 Jornada 7 Cruz Azul vs Santos 1-0 Jornada 8 Cruz Azul vs América 4-3 Jornada 10 Cruz Azul vs Toluca 3-3

Balance en el Estadio Azteca: Cruz Azul suma tres victorias, un empate y dos derrotas en seis partidos como local. Ha conseguido 10 de 18 puntos posibles, con 12 goles a favor y 12 en contra. En total, la Máquina ha dejado escapar ocho unidades en casa.

FC Juárez, una nueva prueba para Joel Huiqui y Cruz Azul

Ahora, FC Juárez aparece como el quinto rival de esta lista. Los Bravos ocupan el lugar 18 de la clasificación con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y nueve derrotas. El conjunto fronterizo registra ocho goles a favor y 26 en contra, números que contrastan con los 17 puntos y 22 anotaciones de Cruz Azul. Además, los visitantes todavía no conocen la victoria fuera de casa en el Apertura 2026.

El problema para el equipo de Huiqui también está relacionado con sus resultados recientes. La Máquina acumula tres jornadas consecutivas sin ganar, después de perder 1-0 ante Monterrey y empatar 3-3 contra Toluca y Pumas. En esos compromisos recibió siete goles, una cifra que expone las dificultades defensivas del equipo antes de enfrentar a la ofensiva con menos anotaciones del campeonato.

Este panorama también recuerda el cierre del ciclo de Nicolás Larcamón, quien dejó el banquillo después de acumular nueve encuentros sin victoria entre Liga MX y Concachampions. Durante aquella racha, Cruz Azul cedió puntos como local frente a Monterrey, Pachuca y Xolos, además de igualar 1-1 como visitante ante Querétaro. Aunque Huiqui todavía se encuentra lejos de esa cantidad de partidos sin ganar, la falta de regularidad vuelve a colocar al equipo bajo cuestionamientos.

Cruz Azul recibirá a FC Juárez este sábado 17 de octubre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca. La Máquina buscará alcanzar los 20 puntos, cortar su racha sin victorias y evitar que otro rival del fondo de la clasificación complique sus aspiraciones de Liguilla.