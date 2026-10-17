Bayern Munich vs Leipzig en vivo la Bundesliga 2026: resultado y goles de la jornada 6

Bayern Munich recibe al Leipzig hoy por la Bundesliga. Descubra la hora de inicio en Colombia, México y otros países, además de dónde verlo.

Bayern Munich vs Leipzig en vivo por la Bundesliga | Claro Sports

Avanzan las emociones en la Bundesliga 2026-27 y un partido en el cronograma de la fecha 6 es entre Bayern Munich y Leipzig, el cual tiene lugar en el Allianz Arena, estadio en el que oficia como local el equipo de Luis Díaz. Los dirigidos por Vincent Kompany vienen de igualar con Viking por la Champions League, mientras que su rival derrotó por la mínima diferencia al PSV por esa misma competencia.

¿A qué hora inicia el Bayern Munich vs Leipzig hoy 17 de octubre de 2026?

El partido entre ambos elencos alemanes dará comienzo a partir de las 11:30 a.m. para Colombia, el cual es correspondiente por la sexta jornada de la Bundesliga. A continuación relacionamos el horario para otras partes del mundo:

México (Centro): 10:30 a.m.

10:30 a.m. Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua): 10:30 a.m.

10:30 a.m. Panamá: 11:30 a.m.

Alineaciones del Bayern Munich vs Leipzig para la jornada 6, al momento

Bayern Munich: Pendiente…

Leipzig: Pendiente…

¿Dónde ver el Bayern Munich vs Leipzig en vivo? Canales de TV y streaming online

Dicho encuentro se podrá ver en Colombia, Centroamérica y México por medio de la plataforma de Disney +. No obstante, cada país tiene otras alternativas para observarlo. Por ejemplo, en suelo mexicano por televisión está disponible en Sky Sports, Izzi y Fox One. Para territorio colombiano y centroamericano ESPN lo ofrece por tv.

Le puede interesar