Boyacá Chicó vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 1

Los ‘Ajedrezados’ reciben al ‘Verdolaga’ en la cálida pero fría ciudad de Tunja, capital boyacense.

Directo Chicó Vs Nacional/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Boyacá Chicó vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy 17 de octubre del 2026?

La pelota en el Estadio La Independencia de Tunja empezará a rodar a partir de las 03:00 p.m.

Alineaciones de Boyacá Chicó y Atlético Nacional: así salen a la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026 II

Boyacá Chicó: David Agudelo; Jefferson Mena, Jhonier Alomía, Cristián Mosquera, Cristián Blanco; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Alejandro Maya.

Atlético Nacional: Franco Armani; Neider Parra, César Haydar, Milton Casco, Xavi Ríos; Elkin Rivero, Juan Zapata, Juan Rengifo, Elías Cabrera; Edwin Cardona y Emanuel Benítez.

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