¿Qué pasó con Ian Poveda? La lesión que preocupa a Atlético Nacional

El colombo británico sería baja de Atlético Nacional por al menos tres meses tras una lesión en el tobillo izquierdo. Se espera el parte médico oficial.

Ian Poveda se lesiona con Nacional | VizzorImage.

Atlético Nacional recibió una noticia preocupante en la recta decisiva de la temporada. El extremo Ian Poveda tendría que alejarse de las canchas durante varios meses debido a una lesión en el tobillo izquierdo, una situación que podría dejarlo fuera de competencia por lo que resta de 2026, a la espera de que el club confirme oficialmente su tiempo de recuperación.

La información fue revelada por la periodista Pilar Velásquez, quien aseguró que el futbolista sería intervenido quirúrgicamente en una clínica de Medellín y que su incapacidad se extendería, como mínimo, durante tres meses. De confirmarse este pronóstico, el atacante se perdería el cierre del semestre con el conjunto verdolaga.

MÁS INFORMACIÓN: James, Cuadrado, Juanfer y Jackson: ¿Quién ha respondido mejor en lo que va de la Liga BetPlay 2026-II?

A través de sus redes sociales, la comunicadora entregó detalles sobre el procedimiento médico al que sería sometido el jugador. “Hoy operan a Poveda en una clínica de Medellín. Según nos cuentan, se pierde el resto del semestre, pues por lo menos son tres meses por fuera (a espera de parte médico oficial). Pronta recuperación para él”, escribió.

¿Qué pasó con Ian Poveda en Atlético Nacional?

La situación del extremo se conoció inicialmente a través de los reportes médicos de Atlético Nacional. En un primer momento, la institución informó que Poveda presentaba una contusión en el tobillo izquierdo y que debía someterse a exámenes especializados para determinar el alcance de la lesión y establecer los pasos que debía seguir en su recuperación.

Posteriormente, el procedimiento de artroscopia permitió avanzar en la evaluación de su condición médica y se determinó la necesidad de una intervención quirúrgica. El club informó sobre el procedimiento, aunque dejó pendiente la confirmación del tiempo de incapacidad, que dependerá de los hallazgos médicos y de su evolución durante el proceso de rehabilitación.

¿Cuánto tiempo estará fuera Ian Poveda?

De acuerdo con la información divulgada por Pilar Velásquez, el periodo de recuperación sería de al menos tres meses. Este plazo pondría en duda la presencia del futbolista en los compromisos restantes de 2026, aunque será necesario esperar el parte médico oficial de Atlético Nacional para conocer el diagnóstico definitivo y los tiempos estimados para su regreso.

La posible baja representa un contratiempo para el cuerpo técnico encabezado por Lucas González, que afronta una etapa determinante de la campaña. La ausencia de Poveda obligaría al entrenador a evaluar alternativas para cubrir su posición y mantener las opciones ofensivas del equipo en los partidos que restan de la temporada.

Por ahora, el panorama del extremo queda sujeto a su evolución después de la cirugía. Mientras se conocen nuevos detalles sobre su estado de salud, Atlético Nacional deberá afrontar sus próximos compromisos con la incertidumbre de no contar con uno de sus jugadores de banda durante un periodo que podría extenderse hasta el próximo año.

Te puede interesar