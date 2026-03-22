Alianza vs Deportivo Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Alianza FC vs Deportivo Cali abren la jornada de domingo (Claro Sports)

Increíblemente, un solo partido se disputará en el día más “futbolero” de la semana. Alianza y Deportivo Cali, en el Armando Maestre, se juegan una oportunidad para tomar ventaja y escalar en la tabla de posiciones. Uno espera salir de la zona baja, mientras que el otro le apunta a instalarse entre los ocho.

Los dirigidos por Camilo Ayala encadenan tres partidos sin perder, dos igualdades fuera de casa (vs Junior y Santa Fe), además de un triunfo contra Jaguares de Córdoba. Del otro lado, los ‘Azucareros’, en el retorno de Rafael Dudamel a Palmaseca, no pasaron de una igualdad contra los ‘Cardenales’.

Horario del partido Alianza vs Deportivo Cali hoy, 22 de marzo de 2026

Este duelo, válido por la fecha 13, tendrá su pitazo inicial sobre las 4:00 de la tarde (hora COL) en el Estadio Armando Maestre de Valledupar, con el arbitraje de José Bautista (Tolima).

Alineaciones del Alianza vs Deportivo Cali para la fecha 13, al momento

Así forma Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros, Jhildrey Lassto; Josy Pérez, Fabián Cantillo, Jhaír Castillo; Felipe Pardo y Carlos Lucumí. DT: Camilo Ayala.

Así forma Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Juan Arango, Johan Martínez; Juan Ignacio Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

¿Quién transmite en vivo el Alianza vs Deportivo Cali y dónde mirar en TV y streaming?

La cita futbolera en Valledupar se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Así mismo, Win Play ofrece el duelo vía streaming.

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