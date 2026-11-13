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Posibles alineaciones del Atlético Nacional vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Nelson Rivera Pulido

Serán 7 partidos en simultánea y todos los detalles de los clasificados a los cuadrangulares estará en Claro Sports.

Posibles Alineaciones Nacional Vs Once Caldas
Posibles Alineaciones Nacional Vs Once Caldas/ Claro Sports.

Después de haberse enfrentado días atrás por las semifinales de la Copa BetPlay, Atlético Nacional y Once Caldas se vuelven a ver las caras, esta vez por la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II. Se definen los 8 clasificados a cuadrangulares y en Claro Sports tendrá todos los detalles de los compromisos.

Alineación de Atlético Nacional para el juego por Liga BetPlay Dimayor 2026

  • Así forma Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Elías Cabrera, James Rodríguez, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento. DT: Lucas González.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Tiene razón o soberbia de Lucas González?: así les fue a los equipos después de enfrentar a Atlético Nacional

Alineación de Once Caldas para el juego por Liga BetPlay Dimayor 2026

  • Así forma Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Michael Barrios, Felipe Gómez y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Once Caldas por Liga BetPlay Dimayor 2026?

Este duelo, válido por la jornada 19 de la Liga BetPlay 2026-II, a jugarse este sábado 14 de noviembre a las 3:30 de la tarde, estará disponible para mirar por el streaming de Win Play. También por Red+ en el canal 101/1001 HD de Claro. De igual modo, Claro Sports le llevará los pormenores de la tarde futbolera.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

  • 10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Copa BetPlay.
  • 07.11.2026 | Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira | Fecha 18.
  • 02.11.2026 | Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Fecha 17.
  • 29.10.2026 | Atlético Nacional 2-0 Santa Fe | Fecha 5.
  • 25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín | Fecha 16.
  • 22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

MÁS INFORMACIÓN: Seis equipos peleando por tres cupos: las cuentas para completar los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Últimos cinco partidos de Once Caldas

  • 10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Copa BetPlay.
  • 07.11.2026 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas | Fecha 18.
  • 01.11.2026 | Santa Fe 0-2 Once Caldas | Cuartos de Copa.
  • 28.10.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza | Fecha 5.
  • 24.10.2026 | Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 16.

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