Atlético Nacional vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 18

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira por la fecha 18 en Medellín.

Atlético Nacional vs Deportivo Pereira, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Deportivo Pereira y dónde ver en vivo hoy 7 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo paisa y el pereirano, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, comienza a las 6:10 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones Atlético Nacional vs Deportivo Pereira: así salen a la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-II

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, Cesar Haydar, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano; Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento. DT: Lucas González.

Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, Cesar Haydar, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano; Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento. Pereira: Yimy Gómez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Luis Moreno, Jorge Bermúdez; Anderson Plata, Miguel Palacios; Jhon Largacha y Felipe Mosquera. DT: Alexis Márquez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 18 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito para el duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Los ‘verdolagas’ son quienes tiene la primera opción de llevarse los tres puntos del enfrentamiento válido por la decimoctava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El verde paisa es líder de la clasificación con 36 puntos, casi 20 unidades más que su rival.

Por su parte, Deportivo Pereira solamente registra tres victorias en 17 partidos disputados en este segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Además, en condición de visitante solamente ha logrado vencer en una sola ocasión.

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