Alajuelense vs Guadalupe en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Alajuelense Guadalupe Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe se enfrentarán este domingo 5 de abril en el Estadio Alejandro Morera Soto, por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. El partido marca la continuidad del campeonato tras la Fecha FIFA y presenta a dos equipos con objetivos diferentes en la tabla. El último antecedente entre ambos fue en enero, con victoria 3-1 para Alajuelense.

Alajuelense llega como uno de los equipos protagonistas del torneo y se mantiene en la pelea por los primeros puestos. El conjunto dirigido por Óscar Ramírez busca consolidarse en zona de clasificación y podría contar con novedades en su plantel, con posibles regresos de jugadores que estuvieron ausentes en jornadas recientes. En casa, intentará sostener su rendimiento y sumar puntos clave en esta etapa del campeonato.

Guadalupe, por su parte, atraviesa un momento complicado y se ubica en el último lugar de la tabla. Con solo dos victorias en 13 partidos, el equipo necesita resultados para mejorar su posición y alejarse de la zona baja. Ante un rival que pelea arriba, buscará dar la sorpresa y cambiar su dinámica en el torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Alajuelense vs Guadalupe de la jornada 14 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Guadalupe está programado para el domingo 5 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el Estadio Lito Pérez. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Guadalupe hoy

Ni Alajuelense ni Guadalupe cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y Alfredo Morales no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense : Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Santiago Van Der Putten, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, Celso Borges, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez

: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Santiago Van Der Putten, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, Celso Borges, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez Guadalupe: Rodiney Leal, Samir Taylor, Kenneth Guzmán, René Miranda, Greivin Méndez, Marvin Angulo, Elian Morales, Gian Morera, José Paulo Rodríguez, John Jairo Ruíz, Junior Maleck. DT: Alfredo Morales

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Guadalupe en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Guadalupe:

27 de enero de 2026 | Guadalupe 1-3 Alajuelense | Torneo Clausura

20 de septiembre de 2025 | Guadalupe 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura

3 de agosto de 2025 | Alajuelense 1-0 Guadalupe | Torneo Apertura

7 de mayo de 2023 | Guadalupe 3-2 Alajuelense | Torneo Clausura

3 de marzo de 2023 | Alajuelense 4-0 Guadalupe | Torneo Clausura

Te puede interesar