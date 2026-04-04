Simeone critica la actuación arbitral ante el Barcelona y fija la vista en los cuartos de Champions

La tarjeta roja no marcada para Gerard Martín ha sido tema de debate tras un fuerte choque en el partido ante los blaugranas

Simeone durante el partido ante el Barcelona | REUTERS/Gonzalo Fuentes

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, habló en conferencia de prensa y se refirió a la controversia generada por la expulsión de su jugador Nicolás González, así como a la situación de Gerard Martín, cuya posible sanción ha sido tema de debate tras un fuerte choque en el partido frente al Barcelona. A pesar de la derrota sufrida por su equipo, el estratega argentino defendió a su plantel y destacó la actitud mostrada durante el encuentro.

En cuanto a la jugada de Gerard, Simeone no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de la acción: “Cuando es tan claro no hace falta ni hablar,” comentó el entrenador, subrayando que el árbitro debió sancionar con tarjeta roja a Martín, quien cometió una falta peligrosa sobre un jugador del Atlético. “La jugada es clara, llega tarde, pisa el pie, el tobillo,” agregó Simeone, quien también mencionó que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ya había considerado como expulsión una jugada similar en el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano.

Sobre la expulsión de Nico, el argentino comentó que la decisión fue correcta. “Era doble amarilla y a partir de eso era roja, y tenía razón,” indicó el entrenador. A pesar de la superioridad numérica que esto otorgó a su rival, Simeone destacó que su equipo hizo un buen esfuerzo en el segundo tiempo, logrando defenderse bien a pesar de las dificultades y la falta de profundidad ofensiva.

“Perder no es positivo,” reconoció el técnico argentino, pero añadió que el trabajo de sus jugadores fue valioso, especialmente considerando el debut de algunos jóvenes que tuvieron que entrar en un momento crítico del encuentro. Para Simeone, aunque la derrota fue dolorosa, la actitud mostrada por sus dirigidos fue lo que más destacó: “El segundo tiempo con ese segundo esfuerzo enorme de los jóvenes fue muy bueno.”

Sin embargo, el foco de atención para Simeone está puesto en el futuro, particularmente en la Champions League: “Tenemos que estar fuertes, jugar mejor que en la vuelta de Copa donde no nos dejaron pensar,” dijo, al referirse al próximo partido de cuartos de final ante el Barcelona. A pesar de la ausencia de Raphinha en el equipo rival, Simeone sabe que el encuentro será extremadamente complicado, y está decidido a mejorar la imagen mostrada en partidos anteriores.

“Vamos a encontrarnos con un partido de cuartos de final de Champions,” subrayó Simeone, dejando claro que el Atlético debe estar a su mejor nivel para poder competir de tú a tú con uno de los equipos más poderosos del continente. Consciente de la magnitud del desafío, el técnico sabe que en la próxima cita europea, más que nunca, deberán dar más de sí mismos si quieren continuar soñando con el título.

Simeone mantiene la esperanza y la confianza en su equipo, a pesar de la derrota: “Lo que más me importa es cómo estamos mentalmente y cómo preparamos el siguiente encuentro,” concluyó el entrenador, dejando claro que la victoria en la Champions es el único objetivo ahora.

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