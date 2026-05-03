Santa Fe vs Inter de Bogotá, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

Santa Fe e Inter de Bogotá se enfrentan en El Campín con solo dos puntos de diferencia en la tabla y un cupo a playoffs en juego

Santa Fe vs Inter de Bogotá, en vivo online | Claro Sports

Santa Fe recibe a Inter de Bogotá en la jornada 19 con la obligación de sostener su lugar entre los ocho tras dos victorias consecutivas en el torneo. El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con 26 puntos y necesita ganar en casa para no depender de otros resultados en la definición del campeonato.

Inter de Bogotá afronta el duelo como séptimo con 28 unidades, pero con dudas fuera de casa tras una campaña irregular como visitante. El margen entre ambos es mínimo y el resultado de este partido puede definir quién asegura su lugar en la siguiente fase del fútbol colombiano.

Horario del partido Santa Fe vs Inter de Bogotá hoy 5 de mayo de 2026

El partido entre Santa Fe e Inter de Bogotá se juega el martes 5 de mayo de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El encuentro corresponde a la jornada 19 de la Liga BetPlay y comenzará a las 15:30 hora local de Colombia. En México, el duelo se podrá seguir desde las 14:30, en un cierre de fase regular donde cada punto tiene impacto directo en la tabla.

Alineaciones del Santa Fe vs Inter de Bogotá para la jornada 19, al momento

Santa Fe mantiene como base a los jugadores que le dieron resultados en las últimas dos fechas del torneo, con Franco Fagúndez como referencia ofensiva tras marcar en partidos consecutivos. El equipo busca repetir funcionamiento en casa para sostener su posición dentro de los ocho.

Inter de Bogotá apuesta por Ian Poveda como pieza clave en ataque tras su gol en la goleada ante Chicó en la jornada anterior. El equipo intentará sostener su ventaja en la tabla con un planteamiento equilibrado ante un rival directo.

Santa Fe : Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Franco Fagúndez, Yeicar Perlaza; Hugo Rodallega.

: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Omar Fernández, Franco Fagúndez, Yeicar Perlaza; Hugo Rodallega. Inter de Bogotá: Simón Zapata; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Kalazan Suárez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñonez; Ian Poveda, Facundo Boné, Kevin Parra; Fabricio Sanguinetti.

¿Quién transmite en vivo el Santa Fe vs Inter de Bogotá y dónde mirar en TV y streaming?

El partido entre Santa Fe e Inter de Bogotá se podrá ver en vivo a través de Win Sports, con señal disponible en televisión y plataformas digitales. También estará habilitada la transmisión vía streaming en Win Sports YouTube para distintos países de la región.

Antecedentes del Santa Fe vs Inter de Bogotá, y últimos resultados en la Liga BetPlay

El antecedente más reciente favorece a Santa Fe, que goleó 3-0 a Inter de Bogotá el 28 de septiembre de 2025 en El Campín con goles de Hugo Rodallega, Omar Fernández y Alexis Zapata. En los últimos enfrentamientos directos se registra paridad, con triunfos alternados entre ambos equipos en 2024 y 2025.

Santa Fe llega tras dos victorias consecutivas en la Liga BetPlay, mientras que Inter de Bogotá mantiene una campaña irregular como visitante con dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas. El contexto reciente marca un duelo equilibrado con ligera tendencia favorable al local.

Te puede interesar