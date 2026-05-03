Alianza FC vs Millonarios en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 19

Los dirigidos por Fabián Bustos se juegan su última oportunidad de seguir con vida en el torneo apertura de este 2026.

Alianza vs Millonarios en vivo

¿A qué hora inicia el Alianza FC vs Millonarios hoy 3 de mayo de 2026?

El partido entre el elenco de Valledupar y el bogotano dará inicio a partir de las 3:30 pm, en el Armando Maestre Pavajeau.

Alineaciones del Alianza FC vs Millonarios para la jornada 19, al momento

Así formará Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Juan Viveros, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Carlos Esparragoza, Wiston Fernández, Jesús Muñoz, Felpe Pardo, Yeiner Londoño; Jeison Osorio. DT: Hubert Bodhert.

Así formará Millonarios: Guillermo de Amores; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Édgar Elizalde; Mateo García, Rodrigo Ureña, Sebastián del Castillo, Mackalister Silva; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.

¿Dónde ver el Alianza FC vs Millonarios en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido se podrá seguir a través de de la transmisión del canal por suscripción Win Sports + y por la plataforma de streaming de Win Play.

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