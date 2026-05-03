Medellín vs Águilas Doradas, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la Unidad Deportiva Atanasio Girardot
¡¡BUENAS TARDES!!
Bienvenidos sean todos al partido entre Independiente Medellín contra Águilas Doradas desee la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en juego correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I. Ambos equipos quieren ganar este duelo y mandarán lo mejor disponible a la cancha, en busca del triunfo.
Horario del partido Medellín vs Águilas Doradas hoy 3 de mayo 2026
El partido entre Independiente Medellín y Águilas Doradas se llevará este domingo 3 de mayo a las 15:30 horas de Colombia (14:30 horas del centro de México).
¿Quién transmite en vivo el Medellín vs Águilas Doradas y dónde mirar en TV y streaming?
El encuentro entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I, lo podrás seguir a través de la señal de Canal Radiola TV, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Medellín vs Águilas Doradas para la Fecha 19, al momento
Tanto el técnico Sebastián Botero como Juan David Niño mandarán lo mejor que tengan disponible a la cancha.
Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Francisco Chaverra, Alexis Serna, Didier Moreno, Yony González y Francisco Fydriszewski.
Águilas Doradas: Iván Arboleda; Joaquín Varela, Dylan Lozano, Javier Mena, Nicolás Lara, Hernán Lópes, Andrés Álvarez, Andrés Ricaurte, Frank Lozano, Royner Benítez y Jorge Rivaldo.