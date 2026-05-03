Medellín vs Águilas Doradas, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

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¡¡BUENAS TARDES!!

Bienvenidos sean todos al partido entre Independiente Medellín contra Águilas Doradas desee la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en juego correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I. Ambos equipos quieren ganar este duelo y mandarán lo mejor disponible a la cancha, en busca del triunfo.

Horario del partido Medellín vs Águilas Doradas hoy 3 de mayo 2026

El partido entre Independiente Medellín y Águilas Doradas se llevará este domingo 3 de mayo a las 15:30 horas de Colombia (14:30 horas del centro de México).

¿Quién transmite en vivo el Medellín vs Águilas Doradas y dónde mirar en TV y streaming?

El encuentro entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I, lo podrás seguir a través de la señal de Canal Radiola TV, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones del Medellín vs Águilas Doradas para la Fecha 19, al momento

Tanto el técnico Sebastián Botero como Juan David Niño mandarán lo mejor que tengan disponible a la cancha.

Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Francisco Chaverra, Alexis Serna, Didier Moreno, Yony González y Francisco Fydriszewski.

Águilas Doradas: Iván Arboleda; Joaquín Varela, Dylan Lozano, Javier Mena, Nicolás Lara, Hernán Lópes, Andrés Álvarez, Andrés Ricaurte, Frank Lozano, Royner Benítez y Jorge Rivaldo.

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