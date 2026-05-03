Julián Quiñones opaca a Cristiano Ronaldo: gol y asistencia en el triunfo sobre Al Nassr

El delantero mexicano tiene una destacada actuación con Al-Qadsiah en la jornada 31 de la Saudi Pro League

Quiñones anota en el triunfo del Al-Qadsiah sobre Al Nassr. | Imago 7 y Reuters

Julián Quiñones firmó una actuación decisiva en el triunfo de Al-Qadsiah 3-1 ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo, dentro de la jornada 31 de la Saudi Pro League. El delantero mexicano anotó un gol y dio una asistencia en el Prince Saud bin Jalawi Stadium, en Khobar, para sostener el paso de su equipo en la parte alta del campeonato.

Al-Qadsiah tomó ventaja en el primer tiempo por medio de Mohammed Aboulshamat, quien apareció dentro del área para colocar el 1-0 al minuto 24, mientras que Joao Félix igualó para Al Nassr al 39’ tras asistencia de Marcelo Brozovic.

El partido volvió a inclinarse para el equipo local en el complemento. Al minuto 55, Julián Quiñones recuperó protagonismo por la banda derecha y asistió a Musab Al-Juwayr, quien marcó el 2-1 para Al-Qadsiah. La jugada confirmó el peso del mexicano en el ataque ante un rival que llegaba como líder de la competencia.

La noche de Quiñones tuvo su punto más alto al minuto 78, cuando firmó el 3-1 para cerrar el triunfo de Al-Qadsiah. El atacante mexicano ganó también el duelo individual ante Cristiano Ronaldo, quien no pudo marcar en un partido clave para la pelea por el liderato de goleo de la liga saudí.

Con esta anotación, Quiñones llegó a 29 goles en la temporada, cifra que lo mantiene como uno de los nombres centrales del torneo. Excélsior reportó que el mexicano se afianzó en la cima de goleo y quedó cuatro tantos por encima de Cristiano Ronaldo tras el resultado en Khobar.

El 3-1 también cortó una racha de 16 victorias de Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita, 20 en todas las competencias. Para Al-Qadsiah, el resultado significó un golpe directo ante el líder y una noche marcada por la producción ofensiva de Quiñones, quien participó en los dos goles del segundo tiempo. Con este triunfo, el conjunto del mexicano llega a 68 puntos en el cuarto lugar, mientras que los de CR7 se quedan con 79 en la cima del torneo, complicándose su lucha por el título.

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