Deportes Tolima vs Deportivo Cali, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

El conjunto local busca cerrar la fase regular con un triunfo en casa, frente a un Deportivo Cali que llega décimo en la clasificación

Tolima vs Deportivo Cali en vivo el fútbol de Colombia | Claro Sports

Horario del partido Tolima vs Deportivo Cali hoy 3 de mayo de 2026

Tolima vs Deportivo Cali se disputará hoy domingo 3 de mayo de 2026 en punto de las 03:30 p.m. tiempo de Colombia. Las acciones corresponden a la jornada 19 de la Liga Dimayor.

Alineaciones del Tolima vs Deportivo Cali para la fecha 19, al momento

Deportes Tolima.- Luis Marquínez, Daniel Pedrozo, Yordan Osorio, Shean Barbosa, Jherson Mosquera, Cristian Trujillo, Junior Hernández, Jersson González, Ever Valencia, Juan Pablo Nieto y Jáder Valencia.

Deportivo Cali.- Pedro Gallese, Keimer Sandoval, Fabián Viáfara, Felipe Aguilar Mendoza, Andrés Correa, Julián Alveiro Quiñones, Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Juan Ignacio Dinenno, Andrés Steven Rodríguez y Johan Martínez.

¿Quién transmite en vivo el Tolima vs Deportivo Cali y dónde mirar en TV y streaming?

El partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali se puede ver en vivo y en directo por televisión a través de Canal Red+, en la frecuencia 1007.

Antecedentes del Tolima vs Deportivo Cali, y últimos resultados en la Liga BetPlay

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en octubre de 2025, con triunfo de Tolima 2-1 sobre Deportivo Cali en la jornada 17 del Clausura. Previo a dicho resultado, un empate 1-1 en casa del Azucarero.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito en el Tolima vs Deportivo Cali y cuánto paga?

Tolima es favorito en las apuestas, con un momio de -157, mientras que el empate y la victoria visitante tienen números positivos con +255 y +460 respectivamente.

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