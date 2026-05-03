RCD Espanyol vs Real Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 34

Real Madrid se encuentra a 14 puntos del Barcelona, por lo tanto necesita una victoria ante el Espanyol en el RCDE Stadium para recortar la diferencia

Espanyol vs Real Madrid, en vivo online LaLiga | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Espanyol vs Real Madrid hoy domingo 3 de mayo de 2026?

El empate 1-1 ante el Betis colocó al Real Madrid contra las cuerdas en LaLiga y el panorama se complicó aún más tras la victoria del Barcelona sobre Osasuna. Con ese resultado, los blancos llegan a su visita de este domingo 3 de mayo al Espanyol con la obligación de ganar para sostener sus opciones. El equipo de Álvaro Arbeloa necesita autoridad en el RCDE Stadium para mantenerse en la pelea y evitar un escenario incómodo en el siguiente Clásico. La diferencia de 14 puntos favorece al conjunto blaugrana, pero en la Casa Blanca mantienen la convicción de competir hasta el final.

El Espanyol afronta el partido con sus propios objetivos en juego. Con 39 unidades, todavía no asegura la permanencia, aunque un triunfo ante el Madrid puede acercarlo a ese objetivo si se combinan otros resultados. La sanción de Pol Lozano y la lesión de larga duración de Javi Puado obligan a reajustar el equipo, que mantiene a Kike García como principal referencia ofensiva. En el Real Madrid, las bajas de Kylian Mbappé, Rodrygo, Éder Militão y Arda Güler reducen las variantes en ataque, mientras que la situación física de Aurélien Tchouaméni genera dudas y abre espacio para Brahim Díaz o Gonzalo García en un duelo sin margen de error.

México (CDMX): 13:00 horas

13:00 horas Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) Argentina : 16:00 horas

: 16:00 horas Colombia: 14:00 horas

Alineaciones del Espanyol vs Real Madrid para la jornada 34, al momento

Manolo González plantea un escenario de resistencia organizada con su 4-4-2, apuesta por líneas juntas y un comportamiento colectivo muy riguroso sin posesión. Más que atacar de forma constante, el objetivo será incomodar la construcción del Real Madrid desde el primer pase; sus atacantes participan en la presión inicial y en el repliegue, cierran carriles interiores y fuerzan al rival a buscar amplitud. Este enfoque compacta el campo, reduce espacios entre líneas y condiciona al conjunto blanco a insistir por las bandas. Sin embargo, el entrenador también tiene una variante con un 4-2-3-1.

En contraste, Álvaro Arbeloa apuesta por un 4-2-3-1 con mayor control posicional y capacidad para generar ventajas en tres cuartos. El doble pivote sostiene la circulación y protege tras pérdida, mientras la línea de mediapuntas aporta movilidad y creatividad en zonas interiores. Esta disposición equilibra defensa y ataque, además de poblar el carril central con más efectivos, una herramienta clave para abrir fisuras en el entramado defensivo del RCD Espanyol.

Espanyol : Marko Dmitrović, Carlos Romero, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Omar El Hilali, Urko González, Ramón Terrats, Tyrhys Dolan, Edu Expósito, Rubén Sánchez, Roberto Fernández

: Marko Dmitrović, Carlos Romero, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Omar El Hilali, Urko González, Ramón Terrats, Tyrhys Dolan, Edu Expósito, Rubén Sánchez, Roberto Fernández Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinicius, Thiago Pitarch

¿Dónde ver el Espanyol vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro clásico minuto a minuto con toda la información más relevante del choque entre el RCD Espanyol y el Real Madrid, uno de los duelos más llamativos de la jornada 34 en La Liga, donde el conjunto merengue se juega más que tres puntos: una derrota o incluso un empate dejaría sentenciada su pelea por el título doméstico.

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