Hormiga González confiesa que le gustaría jugar en el Barcelona, pese a su amor al Atlético de Madrid

Armando ‘Hormiga’ González señaló que le gustaría jugar con los mejores futbolistas del mundo, incluido Lamine Yamal, estrella del Barcelona

Armando González sueña con ir a Europa | Imago7

Armando ‘Hormiga’ González se ha convertido en la nueva gran irrupción del fútbol mexicano y, salvo un giro inesperado, su nombre apunta a meterse en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial de 2026, lo que ha colocado al delantero de Chivas bajo el radar internacional en un momento ideal para dar el salto a Europa si llega una oferta atractiva; sin embargo, el atacante de 23 años sorprendió al reconocer que no vería con malos ojos jugar en el FC Barcelona, a pesar de que su afinidad histórica y emocional siempre ha estado ligada al Atlético de Madrid, equipo al que sigue desde niño.

Durante una charla con Sport.es, el centrodelantero del Rebaño Sagrado dejó claro que una de sus grandes motivaciones es jugar con los mejores futbolistas del mundo, incluido a Lamine Yamal, figura del Barcelona, en un guiño evidente al conjunto azulgrana, que aún no define el futuro de Robert Lewandowski y que para el próximo verano podría salir al mercado en busca de un nuevo delantero, según reportes de la prensa española.

“Sí, ¿a quién no (le gusta Lamine Yamal)? Creo que es de los mejores del mundo actualmente, y lo que hace semana tras semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero. Poder jugar con los mejores del mundo creo que es uno de mis objetivos, y Lamine Yamal es uno de ellos, entonces si Dios me da la fortuna de poder jugar con él, será algo muy bonito”, declaró la Hormiga González. “Sí, claro, ¿a quién no le gustaría (jugar en Barcelona)? El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido”.

Pese a que no descartaría jugar en la institución catalana, la Hormiga González dejó claro que no es aficionado ni del FC Barcelona ni del Real Madrid, pues su vínculo emocional está con el Atlético de Madrid, equipo que comparte colores con las Chivas del Guadalajara y al que sigue desde pequeño.

“Va a sorprender, pero soy del Atlético de Madrid. Mi padre pasó un tiempo en Madrid y nos traía cosas del Atlético a mi hermano y a mí, y me gustó mucho. Además, me gusta el estilo del Cholo Simeone: la entrega, la lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido”, manifestó el jugador del conjungo tapatío.

Armando González explicó que no suele prestar atención a los rumores de la prensa sobre su futuro futbolístico y, aunque le ilusiona dar el salto al balompié europeo, prefiere centrarse en el día a día y dejar el resto en manos de sus representantes y de su padre.

“No, yo trato de enfocarme en mi día a día. Si llega, estaría muy agradecido; si no, trabajaré para que llegue. Mi padre y mis representantes son muy cautelosos con eso y prefieren no llenarme la cabeza para que no me distraiga, y se los agradezco mucho. Yo estoy enfocado en lo mío”, sentenció.

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