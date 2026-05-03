Fecha 19 Liga Betplay 2026 en vivo: goles, resultados al momento y quiénes clasifican al Playoff hoy 3 de mayo

Las cuentas de los equipos en contienda

Inter de Bogotá: la victoria lo clasifica. Si empata, debe esperar que Medellín o Cali empaten o pierdan. En caso de la derrota, Cali, Medellín y Millonarios no pueden ganar.

Santa Fe: si gana clasifica. Si empata, debe esperar que Medellín, Cali y Millonarios no ganen. Perdiendo, debe pasar el mismo escenario, agregándole que Bucaramanga no puede ganar contra Fortaleza en Techo.

Medellín: si gana, debe esperar que haya un ganador entre Santa Fe e Inter, además de que el Cali no gane ante Tolima o que no lo supere en diferencia de gol. El empate lo lleva a que pierdan Santa Fe, Deportivo Cali y Millonarios. La derrota lo deja fuera de combate.

Millonarios: si gana, debe esperar que Santa Fe, Medellín y Cali no ganen. El empate lo obliga a que estos tres rivales no sumen siquiera un punto. La derrota lo elimina.

Bucaramanga: solo necesita ganar y esperar que Santa Fe, Cali y Medellín pierden, además de que Millonarios no pase del empate. Cualquier otro resultado lo elimina.

Águilas Doradas: solo le sirve ganar. Debe esperar que Santa Fe pierda y superarlo en diferencia de gol, situación similar con Medellín y Cali. Por otro lado, necesita de la derrota de Millonarios y Bucaramanga.

Deportivo Cali: Si gana, depende de otros resultados: un empate entre Santa Fe e Internacional o que Cali no supere su diferencia de gol frente a Tolima. Si empata aún puede clasificar, pero necesita que Santa Fe no gane y que Medellín y Millonarios no sumen triunfos; si pierde, queda eliminado.