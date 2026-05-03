Fecha 19 Liga Betplay 2026 en vivo: goles, resultados al momento y quiénes clasifican al Playoff hoy 3 de mayo
Repase aquí todos los resultados y clasificados en la tradicional pelea por ingresar a los ocho.
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Fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I, en vivo online:
Cada vez falta menos para que empiecen los partidos que definen a todos los clasificados
En un poco más de una hora rodará la pelota en cinco estadios del país, cinco estadios en donde compiten equipos que buscarán la clasificación que les permita soñar con la estrella de mitad de año.
Las cuentas de los equipos en contienda
Inter de Bogotá: la victoria lo clasifica. Si empata, debe esperar que Medellín o Cali empaten o pierdan. En caso de la derrota, Cali, Medellín y Millonarios no pueden ganar.
Santa Fe: si gana clasifica. Si empata, debe esperar que Medellín, Cali y Millonarios no ganen. Perdiendo, debe pasar el mismo escenario, agregándole que Bucaramanga no puede ganar contra Fortaleza en Techo.
Medellín: si gana, debe esperar que haya un ganador entre Santa Fe e Inter, además de que el Cali no gane ante Tolima o que no lo supere en diferencia de gol. El empate lo lleva a que pierdan Santa Fe, Deportivo Cali y Millonarios. La derrota lo deja fuera de combate.
Millonarios: si gana, debe esperar que Santa Fe, Medellín y Cali no ganen. El empate lo obliga a que estos tres rivales no sumen siquiera un punto. La derrota lo elimina.
Bucaramanga: solo necesita ganar y esperar que Santa Fe, Cali y Medellín pierden, además de que Millonarios no pase del empate. Cualquier otro resultado lo elimina.
Águilas Doradas: solo le sirve ganar. Debe esperar que Santa Fe pierda y superarlo en diferencia de gol, situación similar con Medellín y Cali. Por otro lado, necesita de la derrota de Millonarios y Bucaramanga.
Deportivo Cali: Si gana, depende de otros resultados: un empate entre Santa Fe e Internacional o que Cali no supere su diferencia de gol frente a Tolima. Si empata aún puede clasificar, pero necesita que Santa Fe no gane y que Medellín y Millonarios no sumen triunfos; si pierde, queda eliminado.
¿Quiénes dependen de sí mismos?
La última fecha trae los siguientes detalles: Atlético Nacional y Deportivo Pasto llegan como los líderes, ya clasificados, y de momento con ventaja deportiva. Matemáticamente Once Caldas, Junior, Deportes Tolima y América de Cali ya están metidos en la fiesta. Ahora bien, hay siete equipos al acecho de solo dos cupos para ingresar a la siguiente fase.
Por ahora, los mejores posicionados Internacional de Bogotá (28) e Independiente Santa Fe (26), oncenos que se batirán en un duelo directo. En zona de espera están Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas en remotas chances matemáticas.
¡Bienvenidos!
¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo cubrimiento en Claro Sports sobre todo lo que vaya aconteciendo en la fecha 19 de la Liga BetPlay. Se avecina una pelea infartante para definir quiénes ingresarán en los playoffs del torneo doméstico. Sin duda, es un semestre atípico, ya que no se presentan cuadrangulares por la estrechez del calendario, pero seguramente las llaves de eliminación aumentarán el suspenso.
Clasificados al momento: los equipos que juegan el Playoff de la Liga Betplay 2026
- Atlético Nacional.
- Deportivo Pasto.
- Once Caldas.
- Junior.
- Deportes Tolima.
- América de Cali.
- Por definir.
- Por definir.
Resultados de la fecha 19 de la Liga BetPlay:
Viernes, 1 de mayo:
- Once Caldas 1-0 Atlético Nacional | Estadio Palogrande.
Sábado, 2 de mayo:
- Boyacá Chicó 3-0 Llaneros | Estadio La Independencia.
- Jaguares 2-0 Cúcuta Deportivo | Estadio Jaraguay.
Domingo, 3 de mayo:
- 3:30 p.m. | Fortaleza vs Atlético Bucaramanga | Estadio Metropolitano de Techo.
- 3:30 p.m. | Independiente Medellín vs Águilas Doradas | Estadio Atanasio Girardot.
- 3:30 p.m. | Santa Fe vs Internacional de Bogotá | Estadio El Campín.
- 3:30 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Cali | Estadio Manuel Murillo Toro.
- 3:30 p.m. | Alianza vs Millonarios | Estadio Armando Maestre.
- 5:45 p.m. | América de Cali vs Deportivo Pereira | Estadio Pascual Guerrero.
- 5:45 p.m. | Junior vs Deportivo Pasto | Estadio Romelio Martínez.
Liga BetPlay hoy: ¿A qué hora y dónde se realiza el sorteo de los Playoffs 2026?
Apenas se termine la jornada, sobre las 8 de la noche, se llevará a cabo el sorteo de la fase de playoffs. Win Sports, Win+ Fútbol, así como sus plataformas digitales, transmitirán la jornada.
¿Dónde ver los partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I?
Esta es la guía para seguir los partidos clave de la última jornada en su decodificador de Claro:
|CANAL
|FRECUENCIA
|PARTIDO
|FECHA
|HORA
|Canal Sin Límites
|153
|Fortaleza vs Bucaramanga
|3 de mayo
|03:30 p.m.
|Canal Radiola TV
|152 / 1152
|Medellín vs Águilas
|3 de mayo
|03:30 p.m.
|Win+
|522 / 1522
|Alianza vs Millonarios
|3 de mayo
|03:30 p.m.
|Canal Red+
|1001
|Santa Fe vs Inter Bogotá
|3 de mayo
|03:30 p.m.
|Canal Red+
|1007
|Tolima vs Cali
|3 de mayo
|03:30 p.m.