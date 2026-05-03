Fortaleza vs Bucaramanga, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

La última jornada de la Liga BetPlay 2026 se disputa con las emociones al límite y el Fortaleza vs Bucaramanga no será la excepción

Fortaleza vs Bucaramanga, en vivo la Liga Betplay | Claro Sports

Horario del partido Fortaleza vs Bucaramanga hoy domingo 3 de mayo

El encuentro entre Fortaleza vs Bucaramanga, correspondiente a la última jornada de la Primera A de Colombia, comenzará a las 15:30 horas, tiempo local, y se disputará en el Estadio de Techo en Bogotá, un escenario donde se espera un duelo intenso con ambos equipos jugándose puntos determinantes en el cierre del campeonato.

Alineaciones del Fortaleza vs Bucaramanga para la Fecha 19, al momento

Fortaleza : Miguel Silva, Santiago Cuero, Jhon Balanta, Yesid Díaz, Joan Cajares, Sebastián Navarro, Cristian Orozco, Leonardo Pico, Jhon Velásquez, Andrés Arroyo, Sebastián Herrera.

: Miguel Silva, Santiago Cuero, Jhon Balanta, Yesid Díaz, Joan Cajares, Sebastián Navarro, Cristian Orozco, Leonardo Pico, Jhon Velásquez, Andrés Arroyo, Sebastián Herrera. Bucaramanga: Luis Vásquez, Carlos De Las Salas, José García, Carlos Romaña, Aldair Gutiérrez, Aldair Zárate, Gustavo Charrupí, Juan Mosquera, Fabián Sambueza, Emerson Batalla, Brandon Caicedo.

¿Quién transmite en vivo el Fortaleza vs Bucaramanga y dónde mirar en TV y streaming?

No pierdas detalle de este duelo clave entre Fortaleza y Bucaramanga, un partido con mucho en juego dentro de la Primera A de Colombia. A través de Claro Sports podrás seguir nuestro minuto a minuto, con la información más relevante de todo lo que ocurra tanto dentro como fuera del terreno de juego, desde las acciones más peligrosas hasta las decisiones que puedan marcar el rumbo del encuentro.

La cobertura completa de este compromiso estará disponible gracias a la transmisión de Canal Sin Límites, que llevará cada instante del partido a los aficionados. Se espera un enfrentamiento intenso, donde ambos equipos buscarán sumar puntos vitales y mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato colombiano.

Antecedentes del Fortaleza vs Bucaramanga, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

La serie reciente entre Fortaleza y Bucaramanga muestra una tendencia equilibrada, aunque con ligera inclinación hacia el conjunto colombiano en el balance global. Bucaramanga ha sabido imponerse en varios duelos clave, incluyendo victorias contundentes como el 4-0 de abril de 2025 y triunfos constantes entre 2024 y finales de 2025, mientras que Fortaleza ha respondido con resultados importantes, ganando tres de los últimos cinco enfrentamientos directos, lo que evidencia capacidad de ajuste y competitividad en la rivalidad. Los marcadores reflejan partidos cerrados en su mayoría, pero con episodios de dominio claro por parte de ambos lados, lo que anticipa un choque impredecible donde ninguno parte con ventaja definitiva pese al historial ligeramente favorable para Bucaramanga.

30.11.2025 | Fortaleza 0-2 Bucaramanga

27.11.2025 | Bucaramanga 1-2 Fortaleza

27.09.2025 | Fortaleza 2-1 Bucaramanga

14.04.2025 | Bucaramanga 4-0 Fortaleza

10.11.2024 | Bucaramanga 1-0 Fortaleza

22.04.2024 | Fortaleza 0-2 Bucaramanga

21.08.2016 | Fortaleza 1-2 Bucaramanga

13.03.2016 | Bucaramanga 0-0 Fortaleza

13.12.2015 | Bucaramanga 0-0 Fortaleza

06.12.2015 | Fortaleza 0-2 Bucaramanga

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito en el Fortaleza vs Bucaramanga y cuánto paga?

De acuerdo con la casa de apuestas Caliente MX, el enfrentamiento luce completamente equilibrado en el mercado: la victoria de Fortaleza CEIF se paga con un momio de +180, el empate aparece ligeramente por encima con +185, y el triunfo de Atlético Bucaramanga también se ubica en +180, reflejando un duelo sin un claro favorito y con expectativas muy parejas en la previa.

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