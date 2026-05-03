Checo Pérez rescata avance en Miami y busca mejoras para el GP de Canadá

El mexicano terminó 16 en el Gran Premio de Miami 2026 y ahora tendrá tres semanas para trabajar con su equipo

Checo Pérez tendrá tres semanas para trabajar con Cadillac. | Reuters

Checo Pérez arrancó 20 y finalizó 16 en Miami; el piloto de Cadillac ve el descanso antes de Canadá como una oportunidad para mejorar el auto. Sergio ‘Checo’ Pérez cerró el Gran Premio de Miami 2026 en el lugar 16, después de arrancar desde la posición 20 en el Autódromo Internacional de Miami. El piloto mexicano logró escalar cuatro puestos durante la carrera, aunque no le alcanzó para entrar a la zona de puntos con Cadillac, equipo que aún busca consolidar su ritmo en la temporada de Fórmula 1.

La carrera tuvo como ganador a Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien firmó su tercera victoria consecutiva en el inicio de la campaña. El italiano superó a Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Pérez quedó fuera del top 10 en una jornada en la que Cadillac terminó sin unidades en su debut de la temporada en territorio estadounidense.

Después de la prueba, Checo destacó que el calendario le dará margen a Cadillac para revisar el rendimiento del auto antes de la siguiente fecha. “Sí. Creo que eso es buen momento para el equipo para volver a tener un poco de tiempo solos, trabajar en el auto, analizar todas nuestras mejoras y a partir de ahí ver qué podemos mejorar”, dijo Sergio Pérez al finalizar la carrera en Miami.

El próximo reto para el mexicano será el Gran Premio de Canadá, programado para el 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. La pista de Montreal tiene 4.361 kilómetros y la carrera está pactada a 70 vueltas, por lo que el descanso de tres semanas aparece como una ventana clave para que Cadillac ajuste la puesta a punto del monoplaza.

Pérez también habló sobre la experiencia personal que vive en esta etapa con Cadillac y el tiempo que pudo compartir con su familia durante el fin de semana en Miami. “Sí, la verdad, muy padre de poder disfrutar esta nueva etapa con mis con mis hijos, mi esposa. Lo estoy disfrutando, lo estamos disfrutando mucho, la verdad”, agregó el mexicano, quien ahora apunta a Canadá con el objetivo de acercarse a la zona de puntos.

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