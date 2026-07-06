Sin nuevas caras: así comienza la pretemporada de Santa Fe

Más de cinco partidos amistosos tendrá Independiente Santa Fe para preparar su segunda mitad del año 2026.

Santa Fe prepara su 2026-II | Vizzor

Luego de haber tenido un semestre muy fluctuante en la primera parte del 2026, Independiente Santa Fe ya prepara lo que será el 2026-II. Para lo que queda del año deportivo, el equipo del uruguayo Pablo Repetto afrontará tres competiciones. Los playoffs de la Copa Sudamericana, la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y la Copa BetPlay.

Con miras a lo que serán esos tres frentes. Los ‘leones’ ya han comenzado sus trabajos de pretemporada con varios partidos amistosos. Desde el inicio del mes de julio, varios duelos con equipos bogotanos o cercanos a la ciudad se llevarán a cabo en la Sede Deportiva de Tenjo.

Calendario pretemporada Santa Fe | @SantaFe

Real Cundinamarca, Patriotas Boyacá, Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, serán los rivales de los partidos amistosos que tendrá Independiente Santa Fe. Vale la pena recordar que, el primer reto importante que afrontará el equipo bogotano será la llave de playoffs de Copa Sudamericana ante Caracas de Venezuela. Serie donde comenzará de local y terminará de visitante.

Así le ha ido a Santa Fe en su pretemporada

El primer partido de pretemporada que jugó Independiente Santa Fe fue ante Real Cundinamarca. Un juego donde se vio claramente el parón que sufrió el equipo y de ahí una derrota por tres goles a uno. El descuento del conjunto ‘cardenal’ fue del uruguayo Franco Fagúndez.

Sumado a esto, el domingo 5 de julio, el ‘expreso rojo’ enfrentó a Patriotas en dos duelos de preparación. El primero culminó con victoria de Santa Fe por la mínima diferencia con gol del argentino Nahuel Bustos. Y el segundo terminó con un nuevo triunfo del ‘león’ por dos goles a uno con anotaciones de Jhojan Torres y Alexis Zapata.

Dicho esto, Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó serán los últimos equipos que se verán las caras con el primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano en este periodo de preparación. Entre el ocho y 16 de julio se llevarán cabo estos últimos duelos de la pretemporada ‘cardenal’.

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