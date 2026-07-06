Las lecciones que dejó el Mundial 2026 para México

México se despide del Mundial 2026 con lecciones claras: evitar distracciones, sostener la lucha y construir futuro con Rafa Márquez, Mora y una generación renovada

El Mundial 2026 terminó para México con dolor, pero no con vacío. La eliminación ante Inglaterra en los octavos de final dejó una herida conocida para el Tricolor, otra vez frenado antes de los cuartos de final, pero también abrió una lectura distinta: este equipo compitió, generó unión con su gente y dejó bases para pensar en un proceso con continuidad. La derrota 2-3 en el Estadio Azteca se explicó por detalles que ante una potencia no se perdonan: Jude Bellingham marcó dos goles en menos de dos minutos y Harry Kane convirtió el penal que terminó por darle el pase a los ingleses.

Contra los grandes no se permiten distracciones

La primera gran lección es tan dura como evidente: ante selecciones de élite, los errores se pagan al instante. México había construido un torneo desde la solidez, con cuatro partidos sin derrota y sin recibir gol antes del cruce ante Inglaterra, incluida la victoria 2-0 sobre Ecuador en la ronda previa. Ese respaldo defensivo hizo más dolorosos los dos descuidos que abrieron la puerta a Bellingham, porque llegaron en un tramo corto y cambiaron el tono emocional del partido.

Los goles ingleses fueron inadmisibles para una selección que aspiraba a romper una barrera histórica. El primero llegó con Bellingham atacando el área desde segunda línea tras un centro de Bukayo Saka; el segundo repitió la fórmula, ahora con asistencia de Kane, y exhibió una desconexión defensiva que México no había mostrado durante el torneo. La reacción llegó con Julián Quiñones antes del descanso, pero el daño ya estaba hecho.

La enseñanza no borra lo previo. México fue competitivo durante buena parte del Mundial porque entendió que la defensa era el punto de partida. Raúl Rangel, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo e Israel Reyes formaron parte de un bloque que sostuvo al equipo hasta el cruce más exigente. El problema apareció cuando el rival elevó la precisión, aceleró por bandas y castigó la mínima duda. En una Copa del Mundo, competir bien no alcanza si las distracciones llegan frente a jugadores capaces de resolver en segundos.

México no dejó de luchar hasta el último minuto

El Tri inicia mantiene ya un proyecto continuista | Reuters

La segunda lección tiene que ver con el carácter. México no se cayó después del 0-2, tampoco después del 1-3, ni siquiera cuando Inglaterra se encerró con diez hombres en el segundo tiempo. El Tricolor empujó, buscó por fuera, cargó el área y encontró vida con el penal de Raúl Jiménez al minuto 69. La última media hora fue de asedio mexicano, aunque la defensa inglesa resistió para sellar el boleto a cuartos de final.

Esa insistencia explica por qué la eliminación no se sintió como una ruptura total con la afición. El equipo compitió hasta el último momento de su último partido, algo que no siempre acompañó a México en mundiales anteriores. Javier Aguirre lo resumió desde la autocrítica al asumir la responsabilidad, pero también dejó una frase de respaldo para sus futbolistas: los jugadores podían irse con la cabeza en alto porque se dejaron todo en la cancha.

El torneo también potenció nombres que salieron fortalecidos. Erik Lira terminó como uno de los rostros de ese mensaje de futuro; Roberto Alvarado sostuvo tramos de desequilibrio y Tala Rangel se consolidó como apuesta bajo presión, pese al penal que marcó la diferencia ante Inglaterra. No todos cerraron con una imagen perfecta, pero varios dejaron de ser alternativas para convertirse en piezas reales de selección.

Hay proyecto: Rafael Márquez y la nueva generación

La tercera lección apunta al futuro inmediato: México, por fin, parece tener una transición prevista. Rafael Márquez asumirá la dirección técnica tras el ciclo de Javier Aguirre, en un movimiento poco común para el fútbol mexicano, acostumbrado a reinicios abruptos después de los golpes mundialistas. Aguirre respaldó al exjugador del Barcelona y aseguró que el nuevo cuerpo técnico encontrará una base sólida para trabajar los próximos cuatro años.

Ese proyecto tendrá un rostro inevitable: Gilberto Mora. A los 17 años, el mediocampista dejó de ser una promesa para convertirse en una figura de selección. Su Mundial lo colocó bajo los reflectores internacionales y, tras la eliminación, incluso Jude Bellingham tuvo un gesto de reconocimiento al pedirle la camiseta, una imagen que retrató el respeto que el joven mexicano empezó a generar fuera del país.

La apuesta por la juventud ya no puede ser discurso: debe convertirse en estructura. Mora, Lira, Obed Vargas, ‘Hormiga’ González y otros futbolistas de la nueva camada necesitan continuidad, competencia internacional y un plan que no dependa solo del impulso emocional de un torneo en casa. La diferencia entre una buena generación y una generación trascendente estará en sostener procesos, elevar exigencias y acompañar a los jóvenes con una idea clara.

El Mundial 2026 dejó una eliminación, pero también una reconciliación parcial. México volvió a creer en su selección porque vio entrega, orden, talento joven y un grupo unido en torno a una causa. La lección final es que el cariño no puede conformarse con competir: debe transformarse en exigencia. La base existe, el relevo técnico está marcado y la afición volvió a conectar. Ahora el reto será que esa esperanza no se quede en una noche emotiva del Azteca, sino que llegue viva al próximo ciclo mundialista.

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