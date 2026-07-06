La falta de ideas ofensivas terminó de hundir a México ante Inglaterra

La selección mexicana solo pudo anotar de penalti luego de que la selección inglesa se quedó con un hombre menos al 54′

México no generó peligro tras el 3-2 al solo intentar centros | Imago7

La selección mexicana se volvió a quedar a la orilla de los cuartos de final del Mundial. Uno podría pecar de optimismo excesivo al ver que el tricolor obligó a la cuarta mejor selección del mundo a que terminara encerrada en su área y marcó dos goles, pero la realidad es que México pecó de falta de ideas en ataque.

Inglaterra solo tuvo 33.2% de tiempo el balón, su menor cifra desde 1966, pero México tuvo contadas ocasiones de gol. Ni siquiera cuando Jarell Quansah se fue expulsado exigieron al máximo a Pickford, quien fue figura, pero en la primera parte.

Javier Aguirre decidió terminar el partido con tres delanteros (Raúl Jiménez, más Santiago Gimenez y Guillermo Martínez), pero tener más ‘nueves’ no te hace más peligroso. De hecho, le facilitó la tarea a Inglaterra, ya que Tuchel metió a Dan Burn para encargarse de los embates por las alturas y no hubo un Plan B para el tricolor.

Un dato lapidario: según Opta, solo 5 de los 455 pases que intentó México rompieron la última línea inglesa, y cuatro fueron por banda izquierda, sector en el que Jesús Gallardo, pese a la superioridad numérica, se quedó solo en la segunda parte y rara vez llegó a línea de fondo. Por el otro lado, al jugar a perfil cambiado, Roberto Alvarado tampoco tuvo profundidad, y la opción de una pasada desapareció cuando sustituyeron a Jorge Sánchez. Inglaterra estuvo feliz cabeceando centros frontales.

Los jugadores mexicanos no encararon, ni siquiera con la superioridad numérica. En total hicieron apenas 5 regates exitosos, por 9 de los ingleses, que desde el 54′ jugaron con uno menos y tampoco recurrieron a las patadas (México cometió el doble de faltas, 14 vs 7). El plan de ataque fue un bucle infinito de centros que no encontraron destinatario: justo lo que quería Inglaterra. Según datos de Opta, fueron 38 en total y solo 16 fueron exitosos. La definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos.

Dan Burns despejando un centro en el México vs Inglaterra | REUTERS/Eloisa Sanchez

La realidad detrás del Mundial más goleador de México

La selección mexicana técnicamente terminó su Mundial con más goles anotados en su historia, con 10, pero si uno va al detalle, hubo problemas en la creación.

Ante Sudáfrica, jugando con un hombre más prácticamente toda la segunda parte, le anotaron apenas dos goles; recordemos que el Azteca abucheaba al medio tiempo. El gol de Luis Romo ante Corea del Sur llega por un error del portero, lo mismo que el segundo ante Chequia, y el 3-0 fue el síntoma de un equipo que había tirado la toalla al saberse eliminado. 3-0, sí, pero también había abucheos al descanso. Contra Ecuador puede que haya sido la mejor media hora del equipo mexicano en el torneo, pero el segundo gol también llegó con la ayuda de un mal despeje del rival. Ante Inglaterra, uno de los goles fue un penal del VAR.

Las cuentas indican que 5 de los 10 tantos tuvieron una alta dosis de fortuna, no tanto por virtud propia. Cuando el rival no se equivocó y México se vio abajo en el marcador por primera vez al ser el que cometió los errores no alcanzó para la remontada.

En toda la Copa del Mundo, México promedió 1.34 goles esperados (xG) por partido, según datos de Opta. Esa media sirve para ubicarse en el puesto 23 en esa métrica, prácticamente a mitad d la tabla y por detrás que equipos como Irán y Uruguay, que ni siquiera avanzaron a los dieciseisavos.

Te puede interesar: