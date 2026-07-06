Acaba el invicto más largo en un mismo estadio: Inglaterra pone fin a la histórica racha de México en el Azteca

La derrota 3-2 del Tricolor en los octavos de final del Mundial 2026 terminó con una racha de 10 partidos consecutivos sin perder en el Estadio Azteca

El Tri se despidió del Mundial en el Estadio Ciudad de México | Reuters

La eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 terminó una de las rachas más importantes en la historia de las Copas del Mundo. Más allá del adiós del equipo dirigido por Javier Aguirre, el 3-2 en el Estadio Azteca puso punto final al invicto más largo conseguido por una selección en un mismo estadio en los Mundiales.

Durante 56 años, el Estadio Azteca fue territorio imbatible para la selección mexicana. Desde el empate ante la Unión Soviética en el partido inaugural del Mundial de 1970 hasta las victorias sobre Sudáfrica, Chequia y Ecuador en la edición de 2026, el Tricolor disputó diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota en su estadio mundialista, una racha construida a lo largo de tres Copas del Mundo.

México llegó al duelo contra Inglaterra compartiendo el récord histórico con Brasil, que también enlazó diez partidos sin perder en el Estadio Jalisco entre los Mundiales de 1970 y 1986. El encuentro de octavos representaba la oportunidad de convertirse en el único líder de la clasificación histórica, pero el doblete de Jude Bellingham y el gol de Harry Kane terminaron con una marca que permaneció vigente por más de medio siglo.

El invicto nació en el Mundial de 1970

La historia comenzó el 31 de mayo de 1970, cuando el Estadio Azteca recibió el partido inaugural de la novena Copa del Mundo. México empató sin goles frente a la Unión Soviética y comenzó una racha que nadie imaginaba que se extendería durante décadas.

En ese mismo torneo, el conjunto nacional derrotó 4-0 a El Salvador y después venció 1-0 a Bélgica para cerrar invicto la fase de grupos como anfitrión. Aquellos tres encuentros marcaron el inicio de una historia que sobrevivió al paso de distintas generaciones de futbolistas y entrenadores. Aunque México fue eliminado posteriormente por Italia en los cuartos de final, ese partido se disputó en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, por lo que el invicto del Azteca permaneció intacto.

México 1986 convirtió al Azteca en una fortaleza

Dieciséis años después, el Mundial regresó a México y el Estadio Azteca volvió a ser la casa de la selección nacional. El equipo dirigido por Bora Milutinović amplió la racha con victorias sobre Bélgica e Irak, además de un empate frente a Paraguay durante la fase de grupos. Posteriormente venció 2-0 a Bulgaria en los octavos de final con una actuación histórica que incluyó el inolvidable gol de tijera de Manuel Negrete.

México volvió a abandonar el torneo en los cuartos de final frente a Alemania Federal, pero aquel encuentro se disputó en Monterrey, por lo que el Estadio Azteca seguía sin ver una derrota del Tricolor en una Copa del Mundo.

El Mundial 2026 igualó el récord histórico

Cuando México volvió a organizar una Copa del Mundo en 2026, el Estadio Azteca abrió nuevamente sus puertas como sede del torneo y el Tricolor retomó una historia que llevaba cuarenta años sin escribirse.

Las victorias sobre Sudáfrica y Chequia ampliaron el invicto hasta nueve partidos. Después, el triunfo por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final permitió alcanzar los diez encuentros consecutivos sin perder e igualar el registro histórico que Brasil había establecido en el Estadio Jalisco. La clasificación a los octavos colocó a México como copropietario del récord mundial y dejó abierta la posibilidad de convertirse en el único líder si lograba evitar la derrota frente a Inglaterra.

Inglaterra escribió el capítulo final

El récord terminó en los octavos de final. Inglaterra se impuso 3-2 en un partido en el que Jude Bellingham marcó dos goles y Harry Kane amplió la ventaja desde el punto penal. México reaccionó con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, además de jugar con un hombre más durante buena parte del segundo tiempo tras la expulsión de Jarell Quansah.

El empate nunca llegó y el silbatazo final terminó con una racha que permaneció intacta durante 56 años. El Estadio Azteca dejó de ser un escenario invicto para México en la Copa del Mundo y el Tricolor perdió la oportunidad de quedarse en solitario con el récord histórico.

Brasil conserva el récord compartido

Con la derrota frente a Inglaterra, México mantuvo la marca de diez partidos consecutivos sin perder en un mismo estadio mundialista, pero ya no pudo superarla. Brasil continúa compartiendo el primer lugar de la clasificación gracias a la racha conseguida en el Estadio Jalisco entre los Mundiales de 1970 y 1986.

La Canarinha disputó diez encuentros en Guadalajara, ganó nueve y empató uno, el 1-1 frente a Francia en los cuartos de final de 1986. Aunque quedó eliminada en la tanda de penales, ese resultado se registra oficialmente como empate, por lo que nunca perdió un partido mundialista en ese estadio. Las dos selecciones permanecen empatadas con el mayor invicto registrado por un país en un mismo estadio durante la historia de la Copa del Mundo.

Las mayores rachas invictas en un mismo estadio en los Mundiales

México | Estadio Azteca | 10 partidos (8 victorias y 2 empates)

Brasil | Estadio Jalisco | 10 partidos (9 victorias y 1 empate)

Inglaterra | Wembley | 6 partidos

Alemania | Giuseppe Meazza | 6 partidos

Italia | Estadio Olímpico de Roma | 5 partidos

Los 10 partidos del invicto de México en el Estadio Azteca

Mundial 1970

México 0-0 Unión Soviética | Fase de grupos

México 4-0 El Salvador | Fase de grupos

México 1-0 Bélgica | Fase de grupos

Mundial 1986

México 2-1 Bélgica | Fase de grupos

México 1-1 Paraguay | Fase de grupos

México 1-0 Irak | Fase de grupos

México 2-0 Bulgaria | Octavos de final

Mundial 2026

México 2-0 Sudáfrica | Fase de grupos

México 3-0 Chequia | Fase de grupos

México 2-0 Ecuador | Dieciseisavos de final

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