Municipal Liberia y una decisión clave en busca de jugar en la Liga de Costa Rica

Al club le revocaron la licencia y tiene poco tiempo para salvarla.

Municipal Liberia, sancionado en Costa Rica | @ADMLiberia

Municipal Liberia movió una pieza importante en medio de la lucha por conservar su lugar en la máxima categoría del fútbol costarricense. A pocos días de que se conociera la negativa de su licencia para la temporada 2026-2027, el club anunció el final de la relación con Horus Fútbol Club S.A.D., sociedad que estuvo a cargo de su administración durante los últimos años.

La determinación aparece en un momento decisivo para los pamperos, que buscan revertir la resolución adoptada en el proceso de licenciamiento. Las faltas e inconsistencias detectadas en el criterio legal presentado por la sociedad administradora fueron el punto central del problema que dejó a Liberia, por ahora, sin autorización para competir en la Primera División.

A través de un comunicado, la institución informó que la separación se produjo de mutuo acuerdo. “La Asociación Deportiva Municipal Liberia y Horus Fútbol Club S.A.D. han acordado finalizar, de manera respetuosa y por mutuo acuerdo, la relación de administración que ambas partes mantuvieron durante los últimos años”, señaló el club.

El cambio tendrá efectos inmediatos en el funcionamiento interno. A partir de ahora, será la propia Junta Directiva de Municipal Liberia, acompañada por su equipo administrativo, la que tomará el control directo de las áreas operativas, estratégicas, financieras y deportivas. De esta manera, el conjunto guanacasteco intenta presentar una nueva estructura en plena carrera por recuperar su licencia.

Desde Liberia sostienen que existen condiciones para continuar compitiendo profesionalmente. “Municipal Liberia cuenta con la estructura, planificación, capacidad operativa y proyección financiera necesarias para sostener su funcionamiento y atender las exigencias propias del fútbol profesional costarricense”, afirmó la institución en su pronunciamiento.

El club también buscó delimitar el alcance del conflicto y aseguró que el inconveniente actual corresponde al proceso regulatorio. “La situación actual se circunscribe exclusivamente a un aspecto documental y regulatorio propio del proceso de licenciamiento”, explicó, al tiempo que rechazó que la decisión implique por sí misma señalamientos de ilegalidad contra la sociedad o quienes participaron en la gestión.

La relación con Horus había comenzado en 2020, pero quedó bajo una fuerte exposición después de la detención de Wilder Eusse, presidente y fundador de la sociedad, el pasado 17 de junio. El empresario fue requerido en un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos por un presunto caso de tráfico de drogas, situación que profundizó la crisis alrededor de la institución.

Ahora, el foco estará puesto en el recurso con el que Municipal Liberia intentará cambiar su escenario ante las autoridades del fútbol costarricense. Con el plazo de apelación llegando a su momento decisivo, la ruptura con Horus aparece como una medida estratégica dentro de la reorganización del club, aunque será el proceso correspondiente el que determine si resulta suficiente para que los pamperos recuperen la licencia y puedan disputar la próxima temporada de la Liga de Costa Rica.

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