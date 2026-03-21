Resultado MiLoto hoy, 20 de marzo de 2026: estos son los números ganadores
Consulte cuáles fueron los números ganadores de MiLoto, esto en el reciente sorteo del pasado viernes 20 de marzo.
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La actividad del azar no se detiene. Este viernes, en horas de la noche, se registró un nuevo sorteo de MiLoto para generar expectativa entre sus participantes. A través de Claro Sports, usted podrá darse cuenta de los números ganadores.
Resultado de MiLoto este viernes, 20 de marzo de 2026
- Números ganadores: 10 – 17 – 19 – 31 – 33
- Nuevo acumulado: $250 millones de pesos.
🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 505 de #MiLoto del viernes 20 de marzo de 2026. 🍀✨— Baloto (@Baloto_Colombia) March 21, 2026
¡Tuvimos 8.880 ganadores!🎉
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Así se juega MiLoto
La dinámica es sencilla. A través de cinco números, entre el 1 y 39, usted tendrá chances de llevarse una importante suma de dinero. Debe escogerlos para el cartón, o en su defecto, el sistema se los puede arrojar automáticamente. Todo el que tenga dos o más aciertos ganará algo, mientras que el premio mayor va como un acumulado que crecerá a medida de que no caiga.
Procedimiento para cobrar los premios
Todo depende del monto a reclamar. El ganador absoluto es el que le atine a los cinco números, pero debe tener en cuenta que la compañía define límites para reclamar el dinero en un punto de venta o, en su defecto, asistir a una oficina especializada. La idea es garantizar la seguridad del ganador, por lo que puede revisar en el sitio web o en el reverso del tiquete el procedimiento a seguir.