Resultado MiLoto hoy, 20 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores de MiLoto, esto en el reciente sorteo del pasado viernes 20 de marzo.

Resultados MiLoto.

La actividad del azar no se detiene. Este viernes, en horas de la noche, se registró un nuevo sorteo de MiLoto para generar expectativa entre sus participantes. A través de Claro Sports, usted podrá darse cuenta de los números ganadores.

Resultado de MiLoto este viernes, 20 de marzo de 2026

Números ganadores: 10 – 17 – 19 – 31 – 33

10 – 17 – 19 – 31 – 33 Nuevo acumulado: $250 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es sencilla. A través de cinco números, entre el 1 y 39, usted tendrá chances de llevarse una importante suma de dinero. Debe escogerlos para el cartón, o en su defecto, el sistema se los puede arrojar automáticamente. Todo el que tenga dos o más aciertos ganará algo, mientras que el premio mayor va como un acumulado que crecerá a medida de que no caiga.

Procedimiento para cobrar los premios

Todo depende del monto a reclamar. El ganador absoluto es el que le atine a los cinco números, pero debe tener en cuenta que la compañía define límites para reclamar el dinero en un punto de venta o, en su defecto, asistir a una oficina especializada. La idea es garantizar la seguridad del ganador, por lo que puede revisar en el sitio web o en el reverso del tiquete el procedimiento a seguir.

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