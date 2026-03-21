Santa Fe y Millonarios alistan los pulmones: la altura de Bogotá, factor a explotar en Conmebol

La altitud de la capital colombiana se presenta como toda una ventaja para Cardenales y Embajadores en sus grupos.

Diseño con Hugo Rodallega y Rodrigo Contreras. – IA de Grok y Vizzor.

Ya que se ha dado el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para sus ediciones de 2026, los equipos colombianos conocen el camino a seguir en las fases de grupos. Los dos equipos más representativos de Bogotá estarán haciendo presencia en las instancias más extensas de los certámenes e, ineludiblemente, la altura a la que se encuentra la capital colombiana va a ser un factor a explotar.

Si es que no se presentan más problemas con el Estadio Nemesio Camacho El Campín y los líos a raíz de los conciertos, Santa Fe y Millonarios estarán jugando sus tres partidos en condición de local a 2.625 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya es un hecho fisiológico comprobado que la altitud es un aspecto desgastante para los atletas que llegan de zonas más bajas y que el rendimiento aeróbico se ve afectado.

En ese orden de ideas, tanto Cardenales como Embajadores deberán asumir a Bogotá como toda una ventaja dentro de los grupos que les correspondieron. El asunto se acentúa más cuando se observa que los rivales que ambos van a tener proceden de ciudades más cercanas a territorios costeros.

Y claro, es una realidad que el par de equipos bogotanos también van a tener que viajar, pero también se sabe que las temperaturas en el cono sur del continente empiezan a bajar por esta época y que el calor no será un aspecto tan complicado de sobrellevar. A continuación, se presentarán los datos de altitud de cada uno de los conjuntos que serán rivales de Santa Fe y Millonarios.

Grupo de Santa Fe en Copa Libertadores

Por el lado de Santa Fe, estará compitiendo frente a equipos de Uruguay, Brasil y Argentina. El promedio de altura de las tres ciudades los equipos rivales llega apenas a 315 metros de sobre el nivel del mar.

Peñarol: en Montevideo, a 136 m.s.n.m.

en Montevideo, a 136 m.s.n.m. Corinthians: en Sao Paulo, a 785 m.s.n.m.

en Sao Paulo, a 785 m.s.n.m. Platense: en Buenos Aires, a 25 m.s.n.m.

Grupo de Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios, por su parte, enfrentará a cuadros de Brasil, Uruguay y Chile. Aquí el panorama no es muy distinto y el promedio de altitud llega a 497 metros de sobre el nivel del mar para seguir dejando una diferencia superior a los 2.000.

Sao Paulo: a 785 m.s.n.m.

a 785 m.s.n.m. Boston River: en Montevideo, a 136 m.s.n.m.

en Montevideo, a 136 m.s.n.m. O’Higgins: en Rancagua, a 572 m.s.n.m.

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