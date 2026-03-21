Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 20 de marzo de 2026
Consulte cuáles son los números ganadores de las recientes loterías y chances del país, este viernes 20 de marzo.
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La actividad del azar no se detiene. Un viernes más repleto de emociones, ya que tres de las principales loterías del país, como Medellín, Santander y Risaralda, tuvieron nuevos sorteos para alegrar la vida de los ganadores, así como todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4827
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 6535
- Serie: 142
Lotería del Santander
- Sorteo: 5062
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 4683
- Serie: 338
- Despachado a: Bucaramanga.
Lotería del Risaralda
- Sorteo: 2943
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 7015
- Serie: 281
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 9585 – 7
- Dorado Tarde: 7989 – 7
- Culona Día: 0298
- Culona Noche: 8186
- Astro Sol: 6977 – Leo
- Astro Luna: 9682 – Cáncer
- Pijao de Oro: 1861 – 7
- Paisita Día: 9271 – 2
- Paisita Noche: 9065
- Chontico Día: 4467 – 0
- Chontico Noche: 3192 – 4
- Cafeterito Tarde: 7134 – 3
- Cafeterito Noche: 1405 – 2
- Sinuano Día: 9385 – 4
- Sinuano Noche: 1370 – 5
- Cash Three Día: 033
- Cash Three Noche: 397
- Play Four Día: 1733
- Play Four Noche: 2212
- Samán: 5721
- Caribeña Día: 9910 – 2
- Caribeña Noche: 3599
- Motilón Tarde: 2821 – 1
- Motilón Noche: 2499 – 6
- Fantástica Día: 4386 – 1
- Fantástica Noche: 9716 – 1
- Antioqueñita Día: 3075 – 6
- Antioqueñita Tarde: 5855 – 8
- Win 4: 0565
- Evening: 9622