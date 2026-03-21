Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 20 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles son los números ganadores de las recientes loterías y chances del país, este viernes 20 de marzo.

Resultados. - Lotería de Medellín.
Resultados. – Lotería de Medellín.

La actividad del azar no se detiene. Un viernes más repleto de emociones, ya que tres de las principales loterías del país, como Medellín, Santander y Risaralda, tuvieron nuevos sorteos para alegrar la vida de los ganadores, así como todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Lotería de Medellín

  • Sorteo: 4827
  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 6535
  • Serie: 142
Lotería de Medellín
Lotería de Medellín el 20 de marzo

Lotería del Santander

  • Sorteo: 5062
  • Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
  • Número: 4683
  • Serie: 338
  • Despachado a: Bucaramanga.

Lotería del Risaralda

  • Sorteo: 2943
  • Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
  • Número: 7015
  • Serie: 281
Lotería del Risaralda
Lotería del Risaralda el 20 de marzo

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 9585 – 7
  • Dorado Tarde: 7989 – 7
  • Culona Día: 0298
  • Culona Noche: 8186
  • Astro Sol: 6977 – Leo
  • Astro Luna: 9682 – Cáncer
  • Pijao de Oro: 1861 – 7
  • Paisita Día: 9271 – 2
  • Paisita Noche: 9065
  • Chontico Día: 4467 – 0
  • Chontico Noche: 3192 – 4
  • Cafeterito Tarde: 7134 – 3
  • Cafeterito Noche: 1405 – 2
  • Sinuano Día: 9385 – 4
  • Sinuano Noche: 1370 – 5
  • Cash Three Día: 033
  • Cash Three Noche: 397
  • Play Four Día: 1733
  • Play Four Noche: 2212
  • Samán: 5721
  • Caribeña Día: 9910 – 2
  • Caribeña Noche: 3599
  • Motilón Tarde: 2821 – 1
  • Motilón Noche: 2499 – 6
  • Fantástica Día: 4386 – 1
  • Fantástica Noche: 9716 – 1
  • Antioqueñita Día: 3075 – 6
  • Antioqueñita Tarde: 5855 – 8
  • Win 4: 0565
  • Evening: 9622

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