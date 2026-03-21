Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 20 de marzo de 2026

Consulte cuáles son los números ganadores de las recientes loterías y chances del país, este viernes 20 de marzo.

Resultados. – Lotería de Medellín.

La actividad del azar no se detiene. Un viernes más repleto de emociones, ya que tres de las principales loterías del país, como Medellín, Santander y Risaralda, tuvieron nuevos sorteos para alegrar la vida de los ganadores, así como todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4827

4827 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 6535

6535 Serie: 142

Lotería de Medellín el 20 de marzo

Lotería del Santander

Sorteo: 5062

5062 Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 4683

4683 Serie : 338

: 338 Despachado a: Bucaramanga.

Lotería del Risaralda

Sorteo: 2943

2943 Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 7015

7015 Serie: 281

Lotería del Risaralda el 20 de marzo

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 9585 – 7

9585 – 7 Dorado Tarde: 7989 – 7

7989 – 7 Culona Día: 0298

0298 Culona Noche: 8186

8186 Astro Sol: 6977 – Leo

6977 – Leo Astro Luna: 9682 – Cáncer

9682 – Cáncer Pijao de Oro: 1861 – 7

1861 – 7 Paisita Día: 9271 – 2

9271 – 2 Paisita Noche: 9065

9065 Chontico Día: 4467 – 0

4467 – 0 Chontico Noche: 3192 – 4

3192 – 4 Cafeterito Tarde: 7134 – 3

7134 – 3 Cafeterito Noche: 1405 – 2

1405 – 2 Sinuano Día: 9385 – 4

9385 – 4 Sinuano Noche: 1370 – 5

1370 – 5 Cash Three Día: 033

033 Cash Three Noche: 397

397 Play Four Día: 1733

1733 Play Four Noche: 2212

2212 Samán: 5721

5721 Caribeña Día: 9910 – 2

9910 – 2 Caribeña Noche: 3599

3599 Motilón Tarde: 2821 – 1

2821 – 1 Motilón Noche: 2499 – 6

2499 – 6 Fantástica Día: 4386 – 1

4386 – 1 Fantástica Noche: 9716 – 1

9716 – 1 Antioqueñita Día: 3075 – 6

3075 – 6 Antioqueñita Tarde: 5855 – 8

5855 – 8 Win 4: 0565

0565 Evening: 9622

Te puede interesar: