Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 17 de octubre de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 17 de octubre.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Poco a poco se acerca la fiesta de Halloween en todos los rincones de Colombia y los juegos de azar siguen sin dar tregua. Nueva jornada de viernes donde las loterías y chances colombianas se llevan todos los reflectores en búsqueda de varios ganadores para entregar un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos de este 17 de octubre.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4646

4646 Serie: 426

426 Número ganador: 5480

5480 Premio mayor: $15.000 pesos colombianos

Lotería de Cauca

Sorteo: 2633

2633 Serie: 197

197 Número ganador: 0869

0869 Premio mayor: $8.000 pesos colombianos

Resultados de chances, hoy 17 de octubre

Dorado: Mañana 4514 – La 5ta 4 – Tarde 3233 – La 5ta 7 – Noche 8868 – La 5ta 1

Mañana 4514 – La 5ta 4 – Tarde 3233 – La 5ta 7 – Noche 8868 – La 5ta 1 Culona: Día 6348 – Noche 0922

Día 6348 – Noche 0922 Astro Sol: 5278 – Signo Tauro

5278 – Signo Tauro Astro Luna: 6406 – Signo Leo

6406 – Signo Leo Paisita: Día 4147 – La 5ta 9 – Noche 6310 – León

Día 4147 – La 5ta 9 – Noche 6310 – León Paisita 3: 9621 – La 5ta 9

9621 – La 5ta 9 Chontico: Día 8681 – La 5ta 1 – Noche 0822 – La 5ta 7

Día 8681 – La 5ta 1 – Noche 0822 – La 5ta 7 Cafeterito: Tarde 4206 – La 5ta 2 – Noche 6471 – La 5ta 6

Tarde 4206 – La 5ta 2 – Noche 6471 – La 5ta 6 Sinuano: Día 2586 – La 5ta 8 – Noche 0417 – La 5ta 8

Día 2586 – La 5ta 8 – Noche 0417 – La 5ta 8 Cash Three: Día 380 – Noche 392

Día 380 – Noche 392 Play Four: Día 0555 – Noche 0858

Día 0555 – Noche 0858 Samán: Día 6907

Día 6907 Caribeña: Día 7881 – La 5ta 1 – Noche 9670 – La 5ta 5

Día 7881 – La 5ta 1 – Noche 9670 – La 5ta 5 Motilón: Tarde 8676 – La 5ta 2 – Noche 0088 – La 5ta 7

Tarde 8676 – La 5ta 2 – Noche 0088 – La 5ta 7 Fantástica: Día 9183 – La 5ta 0 – Noche 7624 – La 5ta 2

Día 9183 – La 5ta 0 – Noche 7624 – La 5ta 2 Antioqueñita: Día 4017 – La 5ta 3 – Tarde 3122 – La 5ta 4

Día 4017 – La 5ta 3 – Tarde 3122 – La 5ta 4 Evening: 2045

2045 Win 4: 3066

Ganadores: pasos a seguir para cobrar

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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