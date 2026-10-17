Resultados de loterías de Santander, Medellín y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 16 de octubre de 2026
En Claro Sports se pueden informar de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianos para el viernes 16 de octubre.
Ya pasamos la mitad del décimo mes del año y los juegos de azar siguen haciendo de las suyas. Nueva jornada de viernes donde las loterías y chances colombianas se llevan todos los reflectores en búsqueda de varios ganadores para entregar un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos de este 16 de octubre.
Lotería de Santander
- Sorteo: 5092
- Serie: 129
- Número ganador: 3167
- Premio mayor: $6.500 pesos colombianos
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4857
- Serie: 087
- Número ganador: 1271
- Premio mayor: $16.000 pesos colombianos
Lotería de Risaralda
- Sorteo: 2971
- Serie: 176
- Número ganador: 5475
- Premio mayor: $2.333 pesos colombianos
Resultados de chances, hoy 16 de octubre
- Dorado: Mañana 5826 – La 5ta 1 – Tarde 8743 – La 5ta 9 – Noche 7345 – La 5ta 9
- Culona: Día 7330 – Noche 2475
- Astro Sol: 7310 – Signo Virgo
- Astro Luna: 7122 – Signo Cáncer
- Pijao de Oro: 7980 – La 5ta 6
- Paisita: Día 9577 – La 5ta 6 – Noche 6582 – Conejo
- Chontico: Día 7092 – La 5ta 3 – Noche 6314 – La 5ta 2
- Cafeterito: Tarde 6081 – La 5ta 8 – Noche 6150 – La 5ta 4
- Sinuano: Día 5952 – La 5ta 7 – Noche 1479 – La 5ta 6
- Cash Three: Día 952 – Noche 554
- Play Four: Día 3259 – Noche 9805
- Samán: Día 5499
- Caribeña: Día 2036 – La 5ta 9 – Noche 6582 – La 5ta 0
- Motilón: Tarde 9289 – La 5ta 6 – Noche 3088 – La 5ta 5
- Fantástica: Día 1281 – La 5ta 1 – Noche 2483 – La 5ta 6
- Antioqueñita: Día 8863 – La 5ta 8 – Tarde 9843 – La 5ta 3
- Evening: 7039
- Win 4: 3692
Ganadores: pasos a seguir para cobrar
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.