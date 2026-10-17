Resultados de loterías de Santander, Medellín y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 16 de octubre de 2026

En Claro Sports se pueden informar de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianos para el viernes 16 de octubre.

Resultados en las loterías de Colombia | Chat GPT.

Ya pasamos la mitad del décimo mes del año y los juegos de azar siguen haciendo de las suyas. Nueva jornada de viernes donde las loterías y chances colombianas se llevan todos los reflectores en búsqueda de varios ganadores para entregar un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos de este 16 de octubre.

Lotería de Santander

Sorteo: 5092

5092 Serie: 129

129 Número ganador: 3167

3167 Premio mayor: $6.500 pesos colombianos

Lotería de Medellín

Sorteo: 4857

4857 Serie: 087

087 Número ganador: 1271

1271 Premio mayor: $16.000 pesos colombianos

Lotería de Risaralda

Sorteo: 2971

2971 Serie: 176

176 Número ganador: 5475

5475 Premio mayor: $2.333 pesos colombianos

Resultados de chances, hoy 16 de octubre

Dorado: Mañana 5826 – La 5ta 1 – Tarde 8743 – La 5ta 9 – Noche 7345 – La 5ta 9

Mañana 5826 – La 5ta 1 – Tarde 8743 – La 5ta 9 – Noche 7345 – La 5ta 9 Culona : Día 7330 – Noche 2475

: Día 7330 – Noche 2475 Astro Sol: 7310 – Signo Virgo

7310 – Signo Virgo Astro Luna: 7122 – Signo Cáncer

7122 – Signo Cáncer Pijao de Oro: 7980 – La 5ta 6

7980 – La 5ta 6 Paisita: Día 9577 – La 5ta 6 – Noche 6582 – Conejo

Día 9577 – La 5ta 6 – Noche 6582 – Conejo Chontico: Día 7092 – La 5ta 3 – Noche 6314 – La 5ta 2

Día 7092 – La 5ta 3 – Noche 6314 – La 5ta 2 Cafeterito: Tarde 6081 – La 5ta 8 – Noche 6150 – La 5ta 4

Tarde 6081 – La 5ta 8 – Noche 6150 – La 5ta 4 Sinuano: Día 5952 – La 5ta 7 – Noche 1479 – La 5ta 6

Día 5952 – La 5ta 7 – Noche 1479 – La 5ta 6 Cash Three: Día 952 – Noche 554

Día 952 – Noche 554 Play Four: Día 3259 – Noche 9805

Día 3259 – Noche 9805 Samán: Día 5499

Día 5499 Caribeña: Día 2036 – La 5ta 9 – Noche 6582 – La 5ta 0

Día 2036 – La 5ta 9 – Noche 6582 – La 5ta 0 Motilón: Tarde 9289 – La 5ta 6 – Noche 3088 – La 5ta 5

Tarde 9289 – La 5ta 6 – Noche 3088 – La 5ta 5 Fantástica: Día 1281 – La 5ta 1 – Noche 2483 – La 5ta 6

Día 1281 – La 5ta 1 – Noche 2483 – La 5ta 6 Antioqueñita: Día 8863 – La 5ta 8 – Tarde 9843 – La 5ta 3

Día 8863 – La 5ta 8 – Tarde 9843 – La 5ta 3 Evening: 7039

7039 Win 4: 3692

Ganadores: pasos a seguir para cobrar

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2026

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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