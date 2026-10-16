Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 15 de octubre de 2026
Los dos sorteos principales jugaron sus enormes premios mayores y también una variedad muy interesante de secos.
Se va a acercando el fin de semana y la actividad de los juegos de azar en Colombia sigue dejando emociones en cada jornada. Este jueves, dos loterías principales pusieron a disposición sus enormes premios mayores y una variada selección de secos con los que el público siempre aspira a obtener una alegría. Los chances habituales tuvieron su espacio y dejaron sonrisas repartidas por todo el país.
Lotería de Bogotá
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Lotería de Quindío
Resultados de chances
- Súper Chontico Noche: 8419-8
- Pick 4: 9503
- Pick 3: 028
- Dorado Noche: 6429-7
- Astro Luna: 3612 – Virgo
- Cafeterito Noche: 1023-4
- Caribeña Noche: 9175-4
- Sinuano Noche: 5817-9
- Motilón Noche: 5501-1
- Fantástica Noche: 8847
- Culona Noche: 7585
- Chontico Noche: 6575-5
- Paisita Noche: 5670
Ganadores: pasos a seguir para cobrar
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.