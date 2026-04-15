Claro Colombia abre su convocatoria de practicantes para el segundo semestre de 2026

Hay decenas de vacantes dirigidas a universitarios a través de la convocatoria a lo largo del país.

Vacantes en Claro Colombia | Foto: suministrada

Claro Colombia abrió una nueva convocatoria nacional de prácticas para el segundo semestre del 2026, con 60 vacantes dirigidas a universitarios de diferentes regiones del país. La iniciativa busca ofrecer una experiencia formativa en un entorno real de trabajo dentro de una de las principales compañías de tecnología en Colombia.

La convocatoria, que estará disponible hasta el 30 de abril, está dirigida a personas que se encuentren en etapa de práctica en carreras como ingenierías, ciencia y analítica de datos, administración de empresas, contaduría, finanzas, comunicación social, psicología y mercadeo, entre otros. Los interesados podrán postularse a través de http://bit.ly/4caxd7g o mediante el código QR.

Durante su práctica, los seleccionados contarán con un contrato a término definido y accederán a una experiencia integral que incluye formación en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, así como participación en proyectos estratégicos de la compañía. Además, recibirán beneficios como bonificaciones, días de vacaciones, auxilio para lentes, apoyo para medicina prepagada y servicios Claro, entre otros. La compañía promueve un entorno de trabajo diverso, inclusivo y retador, que impulsa el desarrollo de habilidades clave para el futuro profesional.

Claro Colombia opera la principal infraestructura tecnológica del país, con la mayor cobertura móvil y fija a nivel nacional. Además, lidera proyectos clave para el país en temas relacionados con soluciones en la nube, inteligencia artificial, sostenibilidad, el patrocinio a la Selección Colombia, además, está presente en espacios como Vive Claro y Claro Gaming, que permiten a los practicantes participar en iniciativas que hacen posible una Colombia mejor, impactando positivamente a millones de personas y empresas del país.

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