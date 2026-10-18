Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 17 de octubre de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre los números ganadores del sorteo del sábado 17 de octubre para el Baloto y Baloto Revancha.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Los colombianos se han encargado de posicionar al Baloto y Baloto Revancha como una de las loterías más importantes del territorio ‘cafetero’. Los amantes de los juegos de azar amanecen cada domingo con la incertidumbre de si son o no uno de los felices de ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles del sorteo para el 17 de octubre.

Resultados del Baloto hoy, 17 de octubre de 2026

Números ganadores: 06 – 09 – 12 – 26 – 29 – 09.

06 – 09 – 12 – 26 – 29 – Nuevo acumulado: $16.000 millones de pesos.

Resultado Baloto 17 de octubre | baloto.com

Resultados del Revancha hoy, 17 de octubre de 2026

Números ganadores: 13 – 31 – 32 – 35 – 40 – 08.

13 – 31 – 32 – 35 – 40 – Nuevo acumulado: $3.400 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 17 de octubre | baloto.com

Así se juega Baloto

Para jugar Baloto, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súperbalota del 1 al 16. Entre más números logre acertar, más dinero ganará en el sorteo. Si le atina a todas las cifras, se llevará el gran premio mayor acumulado, el cual crece continuamente hasta que alguien lo gane. Además, tiene la opción de pagar un valor adicional para participar también en Revancha y duplicar tus oportunidades con los mismos números.

Sitios para adquirir tiquetes de Baloto

La compra del tiquete de Baloto se puede realizar en diversos establecimientos autorizados, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. Asimismo, el sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital.

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