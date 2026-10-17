Etapa 1 Clásico RCN 2026 en vivo: resultados y posiciones de la carrera hoy 17 de octubre

Comienza el Clásico RCN, una de las carreras más importantes del calendario nacional y acá les traemos todos los detalles de la etapa 1.

Etapa 1 del Clásico RCN en vivo

Minuto a minuto: Etapa 1 Clásico RCN 2026

*Los horarios de los comentarios hacen referencia a la hora en territorio mexicano.

¡Comienza el ascenso al Alto de las Canicas! José Emanuel Castro se desprende del pelotón. Arranca el primer puerto de montaña de los tres que tendremos en esta primera etapa del Clásico RCN. Los corredores llegan a Subachoque. Juan Diego Estupiñán, en primer lugar, Hernán Gómez, segundo, y Camilo Monroy en tercer lugar, son quienes lideran la primera etapa del Clásico RCN. La fuga sigue teniendo una diferencia mayor de dos minutos y 30 segundos con el pelotón. Juan Diego Estupiñán ya se une nuevamente al grupo de fuga. Este grupo ya acumula una ventaja de dos minutos y 30 segundos frente al pelotón que aún no muestra ninguna intención de persecución. Juan Diego Estupiñán registra su tercer cambio de bicicleta. Bastantes problemas técnicos para este corredor que pierde un par de metros con el grupo de la fuga. La fuga pertenece a Camilo Monroy, Juan Manuel Viveros, Brayan Molano y Juan Felipe Medina, quienes trabajan en conjunto para aumentar la ventaja que se tiene con el pelotón que es de un minuto y 40 segundos. ¡PRIMERA CAÍDA DEL CLÁSICO RCN! Farid Bohórquez, Juan Carlos Sánchez y Jairo Hernán Fandiño se vieron involucrados. El corredor Fandiño fue quien se vio más afectado, los demás ciclista ya volvieron a la acción y buscan nuevamente el pelotón. No hay un equipo que decida tomar las riendas de la persecución hacía la fuga, simplemente control de carrera. Wilson Peña, Juan Manuel Viveros, Juan Camilo Espitia, Diego Fernando Cuervo, Alejandro Morales, Jorge Rincón, Oscar Garzón, Felipe Brava y Fredy Ávila, se encuentran en el lote principal. Rápidamente se presente una fuga que tiene varios segundos de diferencia con el pelotón. Juan Aristizábal, Juan Diego Estupiñán, Brayan Molano, Cristian Pérez, Camilo Monroy, Juan Manuel Viveros, Juan Felipe Medina y Hernán Darío Gómez, toman la delantera. ¡Arranca la primera etapa! Después de hacerse la presentación de los 17 equipos y 169 ciclistas que estarán presentes en esta nueva edición del Clásico RCN, comienzan las emociones en la bicicleta. Kevin Serrano fue el único ciclista que no fue parte de la partida. ¡Bienvenidos al Clásico RCN 2026! Se da inicio a una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano, el Clásico RCN. Esta primera etapa tendrá un recorrido de casi 200 kilómetros comenzando en Mosquera y terminando en Zipaquirá. Sumado a eso, también habrá acción en Madrid, Facatativá y Ubaté. ¡Es día de ciclismo!

¿A qué hora arranca la Etapa 1 del Clásico RCN 2026 hoy, 17 de octubre?

La primera jornada del ‘Duelo de Titanes’ dará comienzo a partir de las 8:00 a.m., según lo previsto por la organización oficial. Eso quiere decir que el banderazo inicial se hará a esa hora, momento en el cual los corredores comenzarán el recorrido establecido. Esto marca el arranque de una de las carreras más importantes del pelotón nacional.

Ruta, kilómetros y qué departamentos cruzan en el recorrido de la Etapa 1

Dicha etapa tiene un total de 182.9 kilómetros de distancia y está catalogada como un día de media montaña. La fracción se desarrollará en el departamento de Cundinamarca, pues como tal comienza en Mosquera y finaliza en Zipaquirá. No obstante, también tendrá paso por Madrid, Facatativá y Ubaté, además de que son tres puertos de montaña.

Lista de ciclistas para la salida de la Etapa 1 del Clásico RCN hoy

Team Medellín

1. Diego Andrés Camargo Pineda.

2. Óscar Miguel Sevilla Rivera.

3. Daniel Alejandro Méndez.

4. David Alejandro González Suesca.

5. Wilmar Andrés Paredes Zapata.

6. Robigzon Leandro Oyola Oyola.

7. Walter Alejandro Vargas Álzate.

8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo.

9. Martín Restrepo López.

10. Yeferson Camargo Pineda.

Team Sistecrédito

11. Wilson Stiven Peña Molano.

12. Édgar Andrés Pinzón Villalba.

13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz.

14. José Misael Urian Caro.

15. Juan Diego Hoyos Cano.

16. Juan Diego Guerrero Arias.

17. Estiven García Gómez.

18. Mauricio Zapata Arboleda.

19. Cristian Damián Vélez Riveros.

20. José Manuel Ortiz Patiño.

NU Colombia

21. Rodrigo Contreras Pinzón.

22. Sergio Luis Henao Montoya.

23. Javier Ernesto Jamaica Mejía.

24. Sebastián Henao Gómez.

25. Juan Diego Alba Bolívar.

26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez.

27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala.

28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros.

29. Esteban Hoyos Castro.

30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez.

Orgullo Paisa

31. Kevin David Castillo Miranda.

32. Yeison Sebastián Reyes Ortega.

33. Bernardo Albeiro Suaza Arango.

34. David Santiago Gómez Marín.

35. Alejandro Osorio Carvajal.

36. Juan Felipe Osorio Arboleda.

37. Jhonatan Restrepo Valencia.

38. Juan Pablo Colmenares Gómez.

39. David Rodas Aguirre.

40. José Miguel Aristizábal Tobón.

Team Garroteros

41. Daniel Fernando Rey Landazábal.

42. Sebastián Vélez Naranjo.

43. Nicolás Guzmán Macías.

44. David Andrés Figueroa Rincón.

45. Juan Esteban Bravo Blanco.

46. Miller Alexander Hurtado Martínez.

47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes.

48. Sergio Osorio Arroyave.

49. David Guillermo Meneses León.

50. Kevin Fernando Serrano Barroso.

Funrv Vima Machine

51. Jhoan Stiven Marín Vega.

52. Santiago Vélez Vergara.

53. Jhon Eduard Patiño Reyes.

54. Gabriel Andrés Corrales Ramos.

55. Keiner Steef Montoya Álzate.

56. José Luis Ávila Cruz.

57. Juan Pablo González Ortiz.

58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar.

59. Andrés Camilo López Moncada.

60. Juan David Marín Rivera.

Aguardiente Néctar – Cundinamarca

61. Juan Sebastián Sáenz Marín.

62. Marlon David Garzón Herrera.

63. Carlos Erney Mayorca Beltrán.

64. Hernán Darío Gómez Joya.

65. Juan David Forero Sastoque.

66. Juan David Bernal Rincón.

67. José Luis Morales Castiblanco.

68. Giovanny Steban Lizca Carpeta.

69. Kevin Santiago Laitón Torres.

70. Juan Esteban González Acosta.

Team Boyacá es para vivirla

71. Yeferson Johani Olivares.

72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy.

73. David Sebastián Riaño Pineda.

74. Juan Diego Estupiñán Díaz.

75. David Fernando Umba Poveda.

76. Yeison Sebastián Cruz Arias.

77. Johan Sneider Hernández.

78. Miller Esteban Plazas.

Fuerzas Armadas

81. Luis Miguel Socha Rojas.

82. Neyder Yesid Porras Porras.

83. Jack Brandon Vargas Herrera.

84. Erick Santiago Muriel Díaz.

85. Cristian Darío Maldonado Maldonado.

86. Jerson David Riaño Chaparro.

87. Carlos Andrés Guerra Cardona.

88. Jhon Fredy Ávila Caro.

SHC Cycling Team

91. William Andrés Guasca Cristancho.

92. Cristian Camilo Torres Calderón.

93. José Alejandro Ortega Albarracín.

94. Andrés Sebastián Umbarila.

95. Brandon Yesid Urrego Vergara.

96. Camilo Monroy Samper.

97. Julián David Sánchez Rodríguez.

98. Ricardo Yepes Rodríguez.

99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas.

100. Julián David Barreto Bejarano.

EBSA Empresa de Energía de Boyacá

101. Rafael Steven Pineda Pineda.

102. Juan Pablo Restrepo Herrera.

103. Brayan Estiven Molano Alvarado.

104. Edwin Alejandro Patiño Bello.

105. Juan David Zuluaga Cardona.

106. Michael Armando Moreno Moreno.

107. Samuel Martínez Jiménez.

108. Diego Armando Soraca Cabezas.

GW Erco Sportfitness Envía

111. Óscar Santiago Garzón.

112. Adrián Camilo Bustamante.

113. Juan Carlos López Moreno.

114. Brandon Alejandro Rojas.

115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez.

116. Daniel Felipe Carvajal.

117. Ángel Alexander Gil Sánchez.

118. Felipe Bravo Pareja.

119. Freddy Alejandro Ávila.

120. Jefferson Armando Ruiz Acuña.

FTB Celucambio

121. Santiago Escudero.

122. Rosmin Joel Barón Pérez.

123. Juan Sánchez.

124. Sebastián Aguja.

125. Gabriel Hernández Cogollos.

126. Johan Felipe Vergara Rodríguez.

127. José Manuel Castro Vásquez.

128. Andair Ramírez González.

CRIC Nacional

131. Edwar Rondón Buitrago.

132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala.

133. Juan Manuel Viveros Cotaza.

134. Brayan Fernando Ruiz Conejo.

135. Jorge Luis Rojas Mejía.

136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe.

137. Víctor Hugo Valencia Peña.

138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu.

139. Diego Andrés Benavides Nati.

140. Leison Damián Maca Viveros.

Team Fundecom Tour & Nativa KOM

141. Esneider Arley Báez Vanegas.

142. Saúl Burgos Díaz.

143. Cristian Villamil.

144. Alejandro Morales Ospina.

145. Juan Felipe Medina Torres.

146. Mario Castaño.

147. Jorge Rincón Albarracín.

148. Michael Suárez Guerrero.

149. Esteban Cuartas Betancur.

150. Santiago Hernández Bernal.

Chía ciudad de la Luna

151. Jerson David Arias Torres.

152. Cristian Felipe Pérez Hincapié.

153. José Daniel Bolívar Guevara.

154. Manuel Fernando Gualteros.

155. Tomás Saldarriaga Berdugo.

156. Esteban Jaramillo García.

157. Andrés Santiago Silva.

158. Fidel Camilo Alvis Tovar.

159. Yerson Eduardo Sánchez.

160. Juan Manuel Hernández.

Tolima es pasión

161. Juan Camilo Espitia Castañeda.

162. Emilio Echavarría Bustamante.

163. Diego Fernando Cuervo Niño.

164. Juan Pablo Sossa Sánchez.

165. Daniel Steven Arévalo Hernández.

166. Moisés Camelo Laguna.

167. Kevin Nazario Arango Fuentes.

168. Diego Fernando Vargas Reina.

169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo.

170. Diego Andrés Benavides Nati

¿Quiénes son los favoritos de la Etapa 1 y por qué?

Desde esta primera jornada los corredores querrán empezar a marcar una pauta, pues es un día que se presta para posicionarse de buena forma en la clasificación general. Sin embargo, el perfil también se da para los denominadas caza etapas, quienes buscan hacerse con el triunfo en la jornada de arranque. Llegar bien ubicado al último puerto del día, que es de segunda categoría, será clave.

¿Dónde ver en vivo el Clásico RCN 2026 por TV y online?

Por medio del YouTube de Deportes RCN podrá seguir desde el inicio de la carrera todas las emociones, aunque inicialmente será solo de audio. Luego, a medida que la jornadas avancen, se hará conexión con el video de lo que pasa en carretera por esa misma plataforma. Recuerde que por Claro Sports.

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