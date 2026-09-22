Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 21 de septiembre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el lunes 21 de septiembre.

Estas son las balotas ganadoras de las loterías y chances colombianas.
¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Penúltima semana del mes de septiembre y los colombianos sigue en vilo por ser uno de los felices ganadores de las loterías y chances de cada día. Este lunes 21 de septiembre la lotería de Cundinamarca y Tolima tuvieron acción junto a todas la chances del país. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles de un nuevo día de sorteos.

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4821
  • Serie: 078
  • Número ganador: 5341 
  • Premio mayor: $6.000 millones de pesos

Lotería del Tolima

  • Sorteo: 4188 
  • Serie: 055
  • Número ganador: 4008 
  • Premio mayor: $3.000 millones de pesos

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 20 de septiembre de 2026

Resultados de los chances hoy, 21 de septiembre de 2026

  • Dorado: Mañana 7279 – La 5ta 3 – Tarde 2551 – La 5ta 5 – Noche 6182 – La 5ta 5
  • Culona: Día 0709 – Noche 8542
  • Astro Sol: 4762 – Signo Sagitario
  • Astro Luna: 9372 – Signo Virgo
  • Pijao de Oro: 2237 – La 5ta 0
  • Paisita: Día 1737 – La 5ta 9 – Noche 4618 – Tigre
  • Chontico: Día 5971 – La 5ta 4 – Noche 9784 – La 5ta 4
  • Cafeterito: Tarde 1976 – La 5ta 7 – Noche 3883 – La 5ta 3
  • Sinuano: Día 9410 – La 5ta 9 – Noche 5308 – La 5ta 0
  • Cash Three: Día 958 – Noche 550
  • Play Four: Día 1461 – Noche 3108
  • Samán: Día 1309
  • Caribeña: Día 6529 – La 5ta 1 – Noche 7588 – La 5ta 0
  • Motilón: Tarde 1555 – La 5ta 2 – Noche 5931 – La 5ta 8
  • Fantástica: Día 0512 – La 5ta 8 – Noche 4731 – La 5ta 6
  • Antioqueñita: Día 2414 – La 5ta 6 – Tarde 4071 – La 5ta 6
  • Evening: 8797
  • Win 4: 4306

MÁS INFORMACIÓN: Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 19 de septiembre de 2026

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