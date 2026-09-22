Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 21 de septiembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el lunes 21 de septiembre.
Penúltima semana del mes de septiembre y los colombianos sigue en vilo por ser uno de los felices ganadores de las loterías y chances de cada día. Este lunes 21 de septiembre la lotería de Cundinamarca y Tolima tuvieron acción junto a todas la chances del país. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles de un nuevo día de sorteos.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4821
- Serie: 078
- Número ganador: 5341
- Premio mayor: $6.000 millones de pesos
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4188
- Serie: 055
- Número ganador: 4008
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos
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Resultados de los chances hoy, 21 de septiembre de 2026
- Dorado: Mañana 7279 – La 5ta 3 – Tarde 2551 – La 5ta 5 – Noche 6182 – La 5ta 5
- Culona: Día 0709 – Noche 8542
- Astro Sol: 4762 – Signo Sagitario
- Astro Luna: 9372 – Signo Virgo
- Pijao de Oro: 2237 – La 5ta 0
- Paisita: Día 1737 – La 5ta 9 – Noche 4618 – Tigre
- Chontico: Día 5971 – La 5ta 4 – Noche 9784 – La 5ta 4
- Cafeterito: Tarde 1976 – La 5ta 7 – Noche 3883 – La 5ta 3
- Sinuano: Día 9410 – La 5ta 9 – Noche 5308 – La 5ta 0
- Cash Three: Día 958 – Noche 550
- Play Four: Día 1461 – Noche 3108
- Samán: Día 1309
- Caribeña: Día 6529 – La 5ta 1 – Noche 7588 – La 5ta 0
- Motilón: Tarde 1555 – La 5ta 2 – Noche 5931 – La 5ta 8
- Fantástica: Día 0512 – La 5ta 8 – Noche 4731 – La 5ta 6
- Antioqueñita: Día 2414 – La 5ta 6 – Tarde 4071 – La 5ta 6
- Evening: 8797
- Win 4: 4306
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