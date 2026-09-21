Adiós a la prueba del líder: La Casa de los Famosos México busca a su primer finalista

Tras la eliminación de Cynthia Klitbo, el reality inicia una nueva etapa enfocada en definir a sus primeros finalistas

La Casa de los Famosos busca a su primer finalista. | @LaCasaFamososMx

La recta final de La Casa de los Famosos México 2026 comienza este lunes 21 de septiembre con un cambio en las dinámicas que los habitantes enfrentaron durante las primeras semanas. Después de la eliminación de Cynthia Klitbo, el reality inicia su novena semana con la búsqueda del primer participante que asegurará su lugar en la final.

El primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026 comenzará a definirse este lunes 21 de septiembre, tal como anunció Galilea Montijo al término de la gala de eliminación del domingo. La conductora explicó que los habitantes competirán por un pase que, además de colocarlos en la última etapa, les permitirá evitar la última nominación de la temporada.

El anuncio llegó después de una noche en la que Cynthia Klitbo quedó fuera de la competencia y el cuarto Tulum cerró sus puertas. Estos movimientos marcaron el final de la octava semana y dieron paso a una fase en la que cada dinámica tendrá relación directa con la conformación del grupo de finalistas.

¿Cuándo se conocerá al primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026?

Galilea Montijo confirmó que este lunes se llevará a cabo la prueba para encontrar al primer finalista. La producción no había revelado, al momento del anuncio, todos los detalles sobre el mecanismo de la competencia, pero sí dejó claro que el ganador obtendrá un pase a la final y quedará fuera de la última nominación.

La modificación responde a la etapa en la que se encuentra el programa. La novena semana deja atrás la competencia habitual por el liderazgo para dar prioridad a las pruebas que repartirán lugares en la final, por lo que los habitantes tendrán que buscar su permanencia a través de nuevas dinámicas.

¿Por qué ya no habrá prueba del líder en La Casa de los Famosos México?

La razón es que la octava semana tuvo la última prueba del líder de la temporada. Esta dinámica llevó el nombre de ‘El carrito ganador’ y pidió a los participantes completar un circuito con productos y piezas geométricas durante cinco minutos. El objetivo era construir y trasladar el mayor número de torres para avanzar dentro de la prueba.

La prueba del líder también había sufrido cambios antes de desaparecer del calendario. En esta etapa del reality, ganar el liderazgo ya no entregaba inmunidad de forma automática, debido a que ese beneficio pasó a formar parte de la Sala de los Acuerdos. Con el cierre de la octava semana terminó también esta dinámica semanal.

Ahora, la atención se concentra en los lugares disponibles para la final. El habitante que supere la prueba de este lunes tendrá garantizada su presencia en la última etapa de La Casa de los Famosos México 2026, mientras que el resto deberá continuar dentro de las dinámicas que definirán a los demás finalistas antes del desenlace de la temporada.

¿Quiénes son todos los eliminados de La Casa de los Famosos México 2026? Lista en orden cronológico

La Casa de los Famosos México 2026 entró en su recta final después de ocho semanas de competencia, periodo en el que la lista de participantes se redujo por decisiones del público y otras salidas. Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro, Flor Vigna, Masad Altamimi y Cynthia Klitbo aparecen entre los eliminados de la temporada, mientras que Aldo Rendón dejó el programa por motivos de salud. Fede Vigevani también salió después de cumplir con su estancia como infiltrado, mientras Gala Montes abandonó la casa tras su corta incorporación.

Mariana Ochoa protagonizó un caso diferente: fue la primera participante en salir, pero posteriormente regresó a la competencia gracias a una dinámica que permitió al público decidir su retorno. El domingo 20 de septiembre, Cynthia Klitbo se convirtió en la octava eliminada por votación y quedó fuera de la novena semana. Con esta salida, el reality comenzó la etapa que definirá a los habitantes que conseguirán un lugar en la final de la cuarta temporada.

Mariana Ochoa | Eliminada; después regresó por una dinámica del programa.

| Eliminada; después regresó por una dinámica del programa. Ximena Herrera | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Fede Vigevani | Terminó su estancia temporal como invitado infiltrado.

| Terminó su estancia temporal como invitado infiltrado. Arantza Ruiz | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Moisés Peñaloza | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Yanet García | Eliminada por decisión de sus compañeros.

| Eliminada por decisión de sus compañeros. Luis Chaparro | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Aldo Rendón | Abandono voluntario de la competencia por temas de salud.

| Abandono voluntario de la competencia por temas de salud. Flor Vigna | Eliminada por decisión del público.

| Eliminada por decisión del público. Masad Altamimi | Eliminado por decisión del público.

| Eliminado por decisión del público. Cynthia Klitbo | Eliminada por decisión del público.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

La Casa de los Famosos México 2026 puede seguirse a través de ViX, donde los usuarios tienen acceso a una transmisión disponible las 24 horas del día mediante distintas cámaras instaladas dentro de la casa. La plataforma también incluye resúmenes diarios, fragmentos destacados y contenido adicional para suscriptores.

La cobertura se complementa con las transmisiones en televisión abierta. Canal 5 emite de lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas del centro de México, las galas dedicadas a las pruebas, nominaciones y demás dinámicas de la competencia, incluida la definición del liderazgo semanal.

Los domingos, Las Estrellas transmite desde las 20:30 horas la gala de eliminación, en la que se conoce al participante que abandona la casa tras la votación del público. De esta forma, la audiencia cuenta con opciones tanto en streaming como en televisión para seguir el desarrollo del reality.

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