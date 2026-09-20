Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 19 de septiembre de 2026

El sábado siempre es un día que genera mucha expectativa con los sorteos de enormes premios mayores y la variedad de secos.

Resultados. – Lotería Boyacá.

Como todos los sábados, hay una gran expectativa por los resultados de las loterías en Colombia. Desde hace varios años, la Lotería de Boyacá se ha consolidado como uno de los sorteos más importantes por tener uno de los premios mayores más grandes y un plan de recompensas que resulta muy llamativo para los jugadores. También hubo presencia de los chances habituales.

Lotería de Boyacá

Sorteo: 4642

4642 Premio mayor: $15.000 millones de pesos.

$15.000 millones de pesos. Número: 8004

8004 Serie: 240

Lotería de Boyacá el 19 de septiembre

Lotería de Cauca

Sorteo: 2629

2629 Premio mayor: $8.000 millones de pesos.

$8.000 millones de pesos. Número: 3409

3409 Serie: 260

260 Despachado a: Bogotá.

Lotería del Cauca el 19 de septiembre

Resultados de chances

Astro Sol: 8874 – Cáncer.

8874 – Cáncer. Astro Luna: 5402 – Capricornio.

5402 – Capricornio. Caribeña Noche: 6567 – 5

6567 – 5 Sinuano Noche: 5994 – 3

5994 – 3 Dorado Noche: 9641 – 1

9641 – 1 Cafeterito Noche: 5288 – 9

5288 – 9 Play Four Noche: 8936

8936 Cash Three Noche: 609

609 Motilón Noche: 2272 – 7

2272 – 7 Culona Noche: 4965

4965 Fantástica Noche: 3382 – 5

3382 – 5 Chontico Noche: 2958 – 2

2958 – 2 Paisita Noche: 8625 – Cabra.

¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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