Tour de Croacia 2026 en vivo: resultados etapa 1, clasificación hoy 22 de septiembre

La competencia ciclista inicia su edición 2026 con seis etapas y más de 900 kilómetros de recorrido por Croacia

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El calendario internacional de ciclismo continúa con una nueva competencia por etapas. El Tour de Croacia 2026, conocido como CRO Race, inicia este martes 22 de septiembre con la primera jornada de una carrera que reunirá a varios equipos del WorldTour y aspirantes a pelear por la clasificación general.

La edición 2026 arrancará con un recorrido de 167 kilómetros entre Split y Seget Donji, en una etapa que pondrá a prueba al pelotón desde el primer día. La competencia contará con seis etapas y un trayecto total de 940 kilómetros por territorio croata, antes de llegar a la meta final en Zagreb.

El pelotón contará con la presencia de equipos como UAE Team Emirates-XRG, Lidl-Trek, Bahrain Victorious, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Uno-X Mobility y Cofidis, entre otros conjuntos que buscarán comenzar la carrera con una victoria y el primer liderato de la clasificación general.

Horario del inicio de la etapa 1 del Tour de Croacia 2026

La etapa 1 del Tour de Croacia 2026 comenzará este martes 22 de septiembre con el recorrido entre Split y Seget Donji. La jornada inaugural tendrá una distancia de 167 kilómetros y marcará el primer enfrentamiento entre los corredores que buscarán tomar ventaja en la clasificación general.

El trazado inicial será una oportunidad para que los velocistas y los equipos con aspiraciones en llegadas masivas busquen la primera victoria de etapa. Además, los primeros kilómetros servirán para definir a los corredores que intentarán portar el primer jersey de líder de la competencia.

La CRO Race 2026 continuará con cinco etapas más por diferentes regiones de Croacia, combinando recorridos para especialistas en velocidad, escaladores y ciclistas que buscarán pelear por la clasificación acumulada hasta la llegada en Zagreb.

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de la competencia a través de Claro Sports a partir de las 06:00 horas de la Ciudad de México, con la cobertura de una de las pruebas más importantes del calendario ciclista internacional.

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Con estas opciones, los seguidores del ciclismo podrán disfrutar la etapa 1 del Tour de Croacia 2026 y continuar con el seguimiento de una carrera que recorrerá distintos puntos del país hasta su cierre en Zagreb.

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