Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 19 de septiembre de 2026

Como es habitual cada sábado, hubo sorteo de uno de los juegos de azar con mayor popularidad y aceptación en Colombia.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Uno de los juegos de azar en Colombia que cuenta con mayor popularidad y acogida dentro del público es Baloto y Revancha. Los enormes premios mayores del acumulado crecen con cada oportunidad en que no se entregan y eso hace que llegue a montos muy atractivos para la gente. Este sábado, la emoción no faltó y tuvo a varias personas cerca del máximo objetivo.

Resultados del Baloto hoy, 19 de septiembre de 2026

Números ganadores: 11 – 13 – 17 – 39 – 04

11 – 13 – 17 – 39 – Nuevo acumulado: $59.600 millones de pesos.

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Resultados de Revancha hoy, 19 de septiembre de 2026

Números ganadores: 10 – 25 – 27 – 38 – 42 – 03

10 – 25 – 27 – 38 – 42 – Nuevo acumulado: $2.600 millones de pesos.

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

La dinámica es bien simple. Consiste en escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Entre más acierto se tengan, el premio será mayor, dependiendo de la cantidad de personas que tengan ese mismo resultado. Una coincidencia exacta de todas las cifras da paso al premio mayor, que es un acumulado que crece con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero se puede participar en Revancha por un costo adicional.

De otro lado y también ganando mucha popularidad durante los últimos meses, el funcionamiento de MiLoto es muy similar, pero todavía más sencillo, pues son números del 1 al 39 y solamente toca escoger cinco cifras. Lo que más viene llamado la atención es la frecuencia con la que este juego entrega su premio mayor, que suele ser cada tres semanas, aproximadamente.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

La variedad de establecimientos autorizados donde se puede adquirir el tiquete es amplia. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Además, desde hace un tiempo se habilitó una plataforma en el sitio web para registrarse, pagar y jugar vía online.

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