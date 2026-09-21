La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 21 de septiembre y cuáles son los beneficios?

Te informamos sobre el participante que podría tener inmunidad durante esta semana de la competencia

Prueba del Capataz HOY en La Granja VIP. | @Azteca

La tercera semana de La Granja VIP 2026 comienza este lunes 21 de septiembre con una de las competencias que más peso tiene dentro del reality: la prueba del Capataz, dinámica que definirá quién tendrá el mando de la granja durante los próximos días y contará con ventajas importantes dentro del juego.

Durante la prueba, los participantes buscarán quedarse con un puesto que no solo les da autoridad sobre las labores semanales, sino también inmunidad y beneficios que pueden influir en el rumbo de las nominaciones.

A continuación te contamos quiénes pueden perfilarse para ganar la prueba del Capataz este lunes 21 de septiembre, qué se sabe hasta ahora sobre el resultado y cuáles son todas las ventajas que obtiene quien consigue este cargo dentro de La Granja VIP 2026.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 21 de septiembre en La Granja VIP 2026?

Uno de los nombres que ha generado conversación es Azalia Ojeda, quien expresó dentro del reality su intención de convertirse en Capataz durante la tercera semana. Sin embargo, la propia publicación oficial de TV Azteca únicamente recoge sus declaraciones sobre lo que haría en caso de obtener el cargo y no informa que haya ganado la prueba ni que tenga asegurado un lugar en la definición.

Por ahora, lo que sí está confirmado es que la tercera semana comenzó con Ivonne Montero, Mónica Escobedo, Carlos Trejo y Kunno como los nuevos Peones, información anunciada por TV Azteca después de la gala de eliminación del domingo 20 de septiembre.

De acuerdo con la programación oficial de TV Azteca, la gala “Lunes: El Capataz” comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Hasta la mañana de este lunes 21 de septiembre no se ha confirmado quién ganará la prueba del Capataz de la tercera semana de La Granja VIP 2026.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

Ganar la prueba del Capataz otorga varias ventajas dentro de la competencia. Quien consigue este puesto obtiene inmunidad durante la semana, acceso a una habitación privada y la posibilidad de elegir a un compañero para compartirla. Además, asume funciones de autoridad dentro de La Granja y toma decisiones relacionadas con las actividades de los participantes.

Entre los beneficios y responsabilidades del Capataz se encuentran:

Contar con inmunidad durante toda la semana.

durante toda la semana. Dormir en la habitación exclusiva del Capataz.

del Capataz. Elegir a un compañero para compartir la habitación.

Organizar, asignar y supervisar las labores dentro de La Granja.

las labores dentro de La Granja. Tener responsabilidad sobre el desempeño semanal de los habitantes.

de los habitantes. Seleccionar a un granjero y a un peón para enfrentarse en el Duelo del martes.

para enfrentarse en el Duelo del martes. Quedar al margen de la participación activa durante la Asamblea.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La prueba del Capataz, al igual que el resto de las dinámicas de La Granja VIP 2026, puede seguirse en vivo por Azteca UNO a través de televisión abierta. La transmisión también está disponible en el sitio oficial de TV Azteca y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Este lunes 14 de septiembre, la emisión principal comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El reality mantiene una programación definida a lo largo de la semana. Los lunes se disputa la prueba del Capataz; los martes se realiza el duelo de eliminación; los miércoles tiene lugar La Asamblea de nominación; los jueves se lleva a cabo La Salvación y los viernes corresponde La Traición. La actividad culmina cada domingo con la gala de eliminación, en la que uno de los participantes abandona la competencia.

Para quienes desean seguir la convivencia más allá de las galas, Disney+ ofrece una señal 24/7 con opción multicámara. Por su parte, TV Azteca también permite a los usuarios registrados acceder a la transmisión continua desde su aplicación y cuenta con la sección “Acceso Total 24/7” dentro de sus plataformas digitales.

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