Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 20 de septiembre de 2026
Consulte los números ganadores de los sorteos de chances del 20 de septiembre de 2026. Resultados detallados para todo el país.
Arranca una nueva semana de actividades laborales y personales para los colombianos, cuando nos acercamos al final del mes de septiembre. Muchos de ellos sacan un espacio para los juegos de azar como las loterías y los chances. En Claro Sports entendemos eso y diariamente le informamos sobre los resultados de los sorteos a lo largo del país.
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Resultados de los chances hoy, 20 de septiembre de 2026
- Dorado noche: 5606 – La 5ta 6
- Culona: Día 3841 – Noche 2278
- Astro Luna: 1305 – Signo Libra
- Pijao de Oro: 7294 – La 5ta 5
- Paisita: Día 8921 – La 5ta 2 – Noche 3946 – Caballo
- Chontico: Día 6725 – La 5ta 9 – Noche 4795– La 5ta 6
- Cafeterito: Noche 3312 – La 5ta 4
- Sinuano: Día 8826 – La 5ta 4 – Noche 9827 – La 5ta 7
- Cash Three: Día 925 – Noche 617
- Play Four: Día 7719 – Noche 8822
- Samán: Día 2981
- Caribeña: Día 5248 – La 5ta 6 – Noche 7818 – La 5ta 3
- Motilón: Tarde 5943 – La 5ta 7 – Día 1457
- Fantástica: Noche 2977 – La 5ta 6
- Antioqueñita: Día 0153 – Tarde 1054 – La 5ta 2
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