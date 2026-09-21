Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 20 de septiembre de 2026

Consulte los números ganadores de los sorteos de chances del 20 de septiembre de 2026. Resultados detallados para todo el país.

Resultado de chances en Colombia para el 20 de septiembre de 2026.

Arranca una nueva semana de actividades laborales y personales para los colombianos, cuando nos acercamos al final del mes de septiembre. Muchos de ellos sacan un espacio para los juegos de azar como las loterías y los chances. En Claro Sports entendemos eso y diariamente le informamos sobre los resultados de los sorteos a lo largo del país.

Resultados de los chances hoy, 20 de septiembre de 2026

Dorado noche: 5606 – La 5ta 6

5606 – La 5ta 6 Culona: Día 3841 – Noche 2278

Día 3841 – Noche 2278 Astro Luna: 1305 – Signo Libra

1305 – Signo Libra Pijao de Oro: 7294 – La 5ta 5

7294 – La 5ta 5 Paisita: Día 8921 – La 5ta 2 – Noche 3946 – Caballo

Día 8921 – La 5ta 2 – Noche 3946 – Caballo Chontico: Día 6725 – La 5ta 9 – Noche 4795– La 5ta 6

Día 6725 – La 5ta 9 – Noche 4795– La 5ta 6 Cafeterito: Noche 3312 – La 5ta 4

Noche 3312 – La 5ta 4 Sinuano: Día 8826 – La 5ta 4 – Noche 9827 – La 5ta 7

Día 8826 – La 5ta 4 – Noche 9827 – La 5ta 7 Cash Three: Día 925 – Noche 617

Día 925 – Noche 617 Play Four: Día 7719 – Noche 8822

Día 7719 – Noche 8822 Samán: Día 2981

Día 2981 Caribeña: Día 5248 – La 5ta 6 – Noche 7818 – La 5ta 3

Día 5248 – La 5ta 6 – Noche 7818 – La 5ta 3 Motilón: Tarde 5943 – La 5ta 7 – Día 1457

Tarde 5943 – La 5ta 7 – Día 1457 Fantástica: Noche 2977 – La 5ta 6

Noche 2977 – La 5ta 6 Antioqueñita: Día 0153 – Tarde 1054 – La 5ta 2

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